Separarsi a 60 anni è un fenomeno in continua crescita. Ma, quali sono i principali motivi per ci si separa a questa età? Perché sarebbe meglio farlo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Separarsi a 60 anni: un fenomeno in crescita

Diciamolo pure, oggi non è come un tempo, i divorzi e le separazioni sono molto più comuni rispetto al passato, sono davvero poche le coppie che rimangono insieme e che soprattutto sono felici e appagate nella relazione. Purtroppo è un dato di fatto, vuoi la società in cui viviamo, vuoi gli stimoli e le tentazioni molto più presenti, vuoi le difficoltà di comunicare davvero e sentirsi liberi di essere se stessi. Un fenomeno che sta crescendo sempre di più è il separarsi a 60 anni. Un tempo era quasi impensabile, insomma arrivati a 60 anni insieme non “aveva senso” lasciarsi, ma adesso le cose sono diverse anche perché a 60 anni non si è certo vecchi come in passato, anzi. Secondo gli ultimi dati Istat, tra il 2015 e il 2021 i matrimoni finiti in questa fascia di età, sono aumentati di oltre il 40 %. Un dato davvero importante a testimonianza di come tutto sta cambiando. Ma, quali sono i principali motivi per cui ci si lascia a questa età? Andiamo ora a scoprirlo insieme.

Separarsi a 60 anni: i motivi

Come abbiamo appena visto, separarsi a 60 anni è un fenomeno in continua crescita. Sempre più coppie decidono di mettere fine al proprio matrimonio in questa fascia di età. Ma, quali sono i principali motivi? Vediamoli adesso insieme:

Pandemia : il lockdown è stata una dura prova per le coppie, soprattutto per quelle che non erano abituate a vivere 24 ore su 24 con il partner. Ciò è stato cause di litigi, malumori e molti si sono resi conto che l’amore era finito.

: il lockdown è stata una dura prova per le coppie, soprattutto per quelle che non erano abituate a vivere 24 ore su 24 con il partner. Ciò è stato cause di litigi, malumori e molti si sono resi conto che l’amore era finito. Percezione dell’età : come detto anche all’inizio, i 60 anni di oggi non solo i 60 anni di ieri. Oggi a questa età c’è ancora voglia di fare, di mettersi in gioco e anche di innamorarsi di nuovo.

: come detto anche all’inizio, i 60 anni di oggi non solo i 60 anni di ieri. Oggi a questa età c’è ancora voglia di fare, di mettersi in gioco e anche di innamorarsi di nuovo. I figli lasciano casa: la sindrome da nido vuoto, ovvero la sensazione di disagio, tristezza quando i figli lasciano casa, porta anche a vedere con occhi diversi la relazione. Prima c’erano i figli, ora c’è solo la coppia e in molti non hanno più le motivazioni di restare insieme.

Separarsi a 60 anni: è giusto farlo?

Come dette tanti matrimoni finisco a 60 anni, se siete tra coloro che invece non hanno il coraggio di prendere questa decisione perché vi sembra sbagliato concludere il matrimonio a questa età, sappiate invece che non c’è nulla di sbagliato. Se una relazione non funziona più, se l’amore non c’è più, se non vi sentite più felici, lasciarvi è la scelta giusta, a prescindere dall’età. Dopo tanti anni insieme è normale che sia più difficoltoso di una storia nata da poca a vent’anni, ma è la scelta giusta. La vita è una sola e ogni anno va vissuto al massimo, non solo quando si è giovani. Ognuno di noi merita di essere felice, a qualsiasi età. Quindi non abbiate paura a chiudere una storia a 60 anni, l’unica cosa importante è il rispetto verso l’altra persona, l’essere sinceri.