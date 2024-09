Come è oggi il rapporto dei giovani con il sesso? E’ vero che i giovani fanno meno sesso rispetto al passato? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

I giovani e il sesso: i tempi sono cambiati

E’ vero che i tempi sono cambiati, i giovani di oggi, infatti, fanno molto meno sesso rispetto ai giovani del passato. Siamo infatti nel pieno di una sex recession. Ma, per quale motivo? A quanto pare, secondo alcune indagini, oggi la maggior parte di giovani, e non solo, preferisce di gran lunga guardare una serie tv piuttosto che fare sesso. Nel corso di uno studio dal 2009 al 2018 la maggior parte degli intervistati ha infatti ammesso di fare sempre meno sesso. Sembra inoltre che tra i giovani di oggi ci sia un vero e proprio calo di interesse verso l’atto sessuale. Ma non è finita qui, ci sono stati anche diversi personaggi famosi, nel corso degli anni, che hanno rivelato senza problemi di non fare, o non aver fatto, sesso da/per anni, come ad esempio Loredana Bertè, Emma Marrone, Walter Nudo, Alessandro Greco e Flavia Vento. E’ vero quindi che, rispetto al passato, i giovani, e non solo, fanno meno sesso. Siamo quindi di fronte a une vera e propria apatia sessuale.

I giovani e il sesso: ecco alcuni dati

Come abbiamo appena visto, i giovani fanno meno sesso rispetto al passato. Nel corso degli ultimi anni sono state fatte diverse indagini su questo argomento. Nel nostro Paese, ad esempio, possiamo tenere conto dell’ultimo rapporto Censis del 2019 che ci dice che solo l’8 % ,di chi ha tra i 18 e i 40 anni e che ha avuto rapporti completi, fa sesso almeno una volta al giorno. Gli altri invece:

Il 33,2 % lo fa due o tre volte alla settimana;

Il 27,7 lo fa una volta a settimana;

Il 21,2 lo fa meno di una volta a settimana;

Il 3,9 % lo fa una volta ogni cinque o sei mesi o anche di più.

L’apatia sessuale è quindi evitante ma, ma quali sono i motivi principali per cui non si fa più sesso?

Molti hanno dichiarato che preferiscono guardare un film o una serie tv invece di fare sesso.

Altri preferiscono invece giocare ai videogiochi.

Altri stare sui social network.

I giovani e il sesso: le conseguenze della sex recession

Premettendo il fatto che ognuno di noi è libero di vivere la propria vita come meglio crede e che fare sesso non deve essere un obbligo, ma deve essere voluto. La sex recession, però, può portare anche a delle conseguenze. sia negative che positive. Vediamo per prime quelle negative: