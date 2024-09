Cosa significa il termine stonewalling? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Stonewalling: cosa significa mettere un muro nelle relazioni

Diciamolo senza girarci troppo intorno, al giorno d’oggi avere una relazione sana e felice è molto più difficile rispetto al passato. Non che prima fosse tutto rosa e fiori, però la vita era meno frenetica rispetto a ora, c’erano meno distrazioni, c’erano anche meno occasioni di conoscere gente nuova, cosa super aumentata con l’avvento della tecnologia. Quindi, oggi avere una relazione sana è difficile, perché spesso l’amore da solo non basta. Tante volte sentiamo parlare di stonewalling, ma cosa significa esattamente? Con questo termine si intende quel muro di silenzio che uno dei due partner, o entrambi, alzano per chiudere un dialogo. Possiamo semplificarlo quasi come il premere il tasto off durante una discussione con il partner. Alzare gli occhi al cielo, sbuffare, lasciare addirittura la stanza, cambiare argomento, banalizzare eccetera, questi sono alcuni gesti e azioni tipiche dì chi sta facendo stonewalling. E’ quasi una sorta di ostruzionismo. Questa cosa però rischia davvero di mettere in crisi una relazione poiché, chi subisce stonewalling ne soffre, si sente solo, escluso e il rischio di covare sempre più rancore nei confronti del partner è davvero altissimo.

Stonewalling: come si manifesta

Come abbiamo appena visto, con il termine stonewalling si intende il farsi scudo, il mettersi sulla difensiva, l’evitare di affrontare un dialogo o una discussione con il partner. Capita spesso quando uno dei due tradisce e l’altro lo viene a sapere. Quando la persona tradita chiede spiegazioni, tante volte colui/colei che ha tradito tende a fare ostruzionismo, a evitare in tutti i modi di affrontare l’argomento. In poche parole scappa. C’è da dire che non sempre lo si fa intenzionalmente, tanti di noi purtroppo sono cresciuti senza imparare a relazionarsi in maniera corretta con gli altri o hanno subito un trauma che li ha portati a mettersi sempre sulla difensiva invece di affrontare di petto le situazioni. Ammettere di sbagliare, mostrarsi per come si è realmente fa paura a tutti noi ma, se non lo facciamo con la persona che abbiamo accanto con chi dovremmo farlo? Davvero voi volete una relazione dove la persona con cui state finge, indossa maschere, ha paura di parlare e affrontare i problemi apertamente?

Stonewalling: come evitarlo

Probabilmente almeno una volta nella vita è capitato a ognuno di noi di fare stonewalling, o col partner ma non necessariamente. Quello che dovremmo tutti imparare è saper prenderci le nostre responsabilità, rispettare sempre l’altro, anche quando ha idee e opinioni che non condividiamo. In una relazione lo stonewalling può tranquillamente portare alla chiusura della storia, se non c’è dialogo, se non c’è rispetto, che senso ha stare insieme? Il dialogo, così come la fiducia, sono alla base di ogni rapporto sano e felice. Se vedete che state facendo stonewalling o che lo sta facendo la persona con cui state, fermatevi a riflettere, chiedetevi se è quello il rapporto che volete vivere perché ricordatevi bene, in un rapporto sano lo stonewalling non esiste.