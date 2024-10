Dolore durante il sesso penetrativo? Succede a 6 donne su 10. Vediamo di saperne di più all’interno di questo articolo.

Dolore durante il sesso: succede a 6 donne su 10

A quanto pare succede a 6 donne su 10 di provare dolore durante il sesso penetrativo, così almeno è uscito fuori da un recente sondaggio. Molte donne in realtà sono ancora molto restie a parlare apertamente di sesso, spesso addirittura con il proprio partner. Parlarne invece è importante, non bisogna vergognarsene, magari il sapere che davvero tante donne provano dolore durante i rapporti sessuali può in realtà fare bene e spingere le donne non solo a parlarne ma anche a provare a trovare una soluzione. Il provare dolore durante la penetrazione può dipendere da molti fattori, sia fisici che psicologici, che a breve andremo a vedere ma, quasi mai, dipende dalle dimensioni dell’organo riproduttivo maschile come magari si tende invece a pensare. La dispareunia è un dolore genitale che come detto colpisce più donne di quanto si pensi, quasi il 20 % delle donne ne soffre, per arrivare poi al 40 % tra le donne in menopausa. Ma adesso andiamo a vedere insieme le possibili cause.

Dolore durante il sesso: le cause

Come abbiamo appena visto, 6 donne su 10 provano dolore durante il sesso penetrativo. Le cause possono essere fisiche ma molto spesso sono in realtà psicologiche. Secondo una studio è emerso che ben il 26% delle donne prova un sentimento di forte ansia quando pensa al sesso, vuoi per il sentirsi insicure riguardo le proprie prestazioni sessuali, vuoi per la paura di non apparire al meglio agli occhi del partner. Anche un’esperienza traumatica può rendere una donna ansiosa, insicura e anche spaventata e, tutto ciò, può portare a provare dolore durante il rapporto. Infine molte donne hanno paura di contrarre malattie sessualmente trasmissibili e per questo sono tese durante il rapporto e ciò può causare dolore. Andiamo invece a vedere le possibili cause fisiche:

Allergie;

Tumori;

Candida;

Endometriosi;

Gonorrea;

Polpi uterini;

Vaginismo;

Vaginite;

Ipospadia;

Malattia infiammatoria pelvica;

Clamidia;

Cervicite.

Questi sono quindi alcune cause fisiche che possono causare dolore alle donne durante il sesso penetrativo. A seconda della malattia di cui si soffre si deve chiedere al proprio medico cosa è possibile fare per alleviare il dolore, dal prendere specifici farmaci all’intervento chirurgico.

Dolore durante il sesso: i rimedi

Abbiamo appena visto le possibili cause, fisiche e psicologiche, che possono portare le donne a provare dolori, anche forti, durante il sesso penetrativo. Come visto non dipende quasi mai dalle dimensioni dell’organo genitale maschile e, se nel caso di malattie è bene rivolgersi al medico, nel caso in cui invece il dolore sia frutto di traumi, insicurezze eccetera è bene rivolgersi ad esempio a uno psicosessuologo. Molte donne non lo fanno perché si vergognano a parlare di sesso ma, il sesso è un atto naturale e non bisogna assolutamente vergognarsene o sentirsi in imbarazzo a parlarne perché, alla fine, a rimetterci è solamente la persona che non ha il coraggio di parlare dei propri problemi. Quindi, vale la pena rinunciare a una esperienza così bella e appagante solamente perché proviamo imbarazzo a parlarne?