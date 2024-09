Primo anno di matrimonio, come superare gli ostacoli? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, alcuni consigli utili.

Primo anno di matrimonio: come superare gli ostacoli

Si è sempre detto che l’anno più difficile dopo essersi sposati è il settimo ma, secondo molti, l’anno più difficile è proprio il primo. Sul popolare social di TikTok sono infatti tanti gli utenti che sostengono questa tesi. Lo scorso anno è stata proprio una tiktoker statunitense a chiedere ai propri follower se anche per loro il primo anno di matrimonio è così difficile come per lei, e le risposte affermative sono state davvero tantissime. Ma, come mai è così difficile? Diciamo che per chi già conviveva da anni è meno complicato, per chi invece conviveva da poco o è andato a convivere dopo le nozze le cose sono diverse, bisogna infatti imparare a condividere ad esempio gli spazi, a rispettare i ritmi dell’altro, a dividersi i compiti. Se prima delle nozze c’è l’euforia, dopo essersi sposati spesso succede che lo stress, l’ansia e altre emozioni negative prendano il sopravvento rischiando di mettere a rischio fin da subito la relazione. Oltre al consiglio di andare a convivere prima di sposarsi, adesso andremo a vederne insieme altri, che potrebbero esservi super utili se siete in procinto di convolare a nozze o se vi siete appena sposati.

Primo anno di matrimonio, come superare gli ostacoli: consigli utili

Vi siete appena sposati? Siete in procinto di farlo? Avete paura del primo anno di matrimonio? Siete nel posto giusto. Adesso andremo a vedere insieme qualche consiglio utile per superare eventuali ostacoli durante il primo anno di nozze che, secondo molti, è diventato l’anno più difficile per le coppie. Come detto precedentemente, il consiglio è sempre quello di andare a convivere almeno un anno prima di sposarsi, per vedere se davvero ci sono le basi per un matrimonio felice. A volte infatti non basta amare l’altra persona, quando si convive entrano in gioco altri meccanismi, dall’imparare a condividere gli spazi, a rispettare i tempi l’uno dell’altro, a dividersi i compiti. Perciò, prima di pronunciare il fatidico sì, il consiglio è provare a convivere. Detto ciò, vediamo adesso insieme altri consigli utili per il primo anno di matrimonio:

Comunicazione: è alla base di una relazione sana e felice. Bisogna imparare a comunicare l’uno con l’altro, senza paure, ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha esigenze e bisogni diversi. Se non li comunichiamo con la persona con cui vogliamo passare il resto della nostra vita con chi dovremmo farlo? Un matrimonio sano e felice è tra due persone che si sentono libere di essere se stesse e non “obbligate” a indossare maschere per accontentare l’altro/a.

Aspettative: le aspettative sono alla base dell'infelicità. Non ha senso farsi aspettative, la vita va vissuta giorno dopo giorno.

Sesso: spesso capita che una volta sposati il sesso diventi quasi un'abitudine, un obbligo. Noi donne spesso tendiamo a trascurarci di più una volta sposate, non c'è niente di più sbagliato, sia nei confronti di noi stesse sia di nostro marito.

Primo anno di matrimonio: i soldi

La gestione dei soldi è una delle principali cause di divorzio, per ciò è importante, fin da subito, imparare a gestire insieme le spese. Pianificare è fondamentale se non si vuole arrivare a conflitti, liti e alla separazione per questioni economiche. Bisogna inoltre essere sempre onesti con il partner, senza nascondere quando si guadagna o eventuali spese impreviste.