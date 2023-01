Annie Wersching è scomparsa il 29 gennaio 2023 a soli 45 anni, a causa di una malattia. La donna era conosciuta per molte partecipazioni in diversi film e serie tv molto famosi.

Annie Wersching, scomparsa a 45 anni

Lutto nel mondo del cinema e della televisione.

Il 29 gennaio 2023 è scomparsa Annie Wersching, a soli 45 anni, a causa di una malattia. L’attrice era nata il 28 marzo 1977 a St.Louis, nel Missouri, negli Stati Uniti. Era famosa per aver interpretato i ruoli di Renee Walker in 24 e Lily Salvatore in The Vampire Diaries, ma anche per aver recitato in Star Trek. L’attrice è morta a 45 anni a causa di un cancro, dopo due anni di battaglia contro la malattia, che era rimasta segreta al pubblico per suo volere.

A dare l’annuncio è stato il suo agente e dopo poco anche il marito, l’attore comico Stephen Full ha rotto il silenzio, ricordandola con parole piene d’amore. “C’è un cratere nell’anima di questa famiglia, oggi. Ma lei ci ha lasciato gli strumenti per colmarlo. Lei trovava la meraviglia nel momento più semplice. E non aveva bisogno di musica per ballare. Ci ha insegnato che non bisogna attendere che l’avventura ti trovi.

‘Vai a trovarla tu. È ovunque’. E noi dobbiamo trovarla” ha scritto il marito. L’attrice aveva tre figli: Freddie, di 12 anni, Ozzie, di 9 anni, e Archie, di 4 anni.

Annie Wersching: la carriera

Annie Wersching, nata il 28 marzo 1977, ha iniziato la sua carriera come attrice nel 2002, in alcune serie televisive molto famose, come Streghe e Cold Case – Delitti irrisolti. La scolta è arrivata con un vero e proprio cult degli anni Duemila, ovvero 24, la serie con Kiefer Sutherland, in cui l’attrice ha fatto parte delle ultime due stagioni, nel ruolo dell’agente dell’FBI Renee Walker, una specie di controparte di Jack Bauer, una donna restia ad accettare i metodi di lavoro poco ortodossi del protagonista, che alla fine mette in pratica lei stessa. Nello stesso anno ha preso parte del cast di Star Trek: Enterprise, la quinta serie live action del franchise di fantascienza Star Trek. In questo caso ha interpretato il personaggio di Liana nel ventesimo episodio della prima stagione Oasi (Oasis). Nel 2022 è tornata nel franchise interpretando la Regina Borg nella seconda stagione della serie televisiva Star Trek: Picard, ottava serie live action del franchise. La sua carriera è andata avanti e le ha permesso di partecipare con ruoli importanti in altre serie, come Marvel’s Runaways, in cui era la madre di Karolina Dean, General Hospital, in cui ha partecipato a ben 80 episodi, Bosch, in cui ha avuto il ruolo di Julia Brasher, The Vampire Diaries, in cui ha interpretato la spietata vampira Lily Salvatore, la mamma dei vampiri Damon e Stefan, per ben 16 episodi, e Timeless, in cui ha interpretato Emma Withmore. Ha partecipato anche a The Rookie, interpretando la serial killer Rosalind Dyer. È stata anche la doppiatrice del personaggio di Tess nel videogioco originale di The Last of Us.