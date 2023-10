Amazon Prime Day ottobre: quando inizia

Riuscire a risparmiare oggi giorno è alquanto difficile, complice anche i notevoli rincari e aumenti che toccano ogni settore. Per venire incontro alle esigenze dei consumatrici, sta per arrivare Amazon Prime Day, un evento di shopping da fare sul noto e-commerce indirizzato agli utenti Prime. Scopriamo come usufruirne in modo vantaggioso.

Sebbene le festività siano ancora lontane, è già possibile approfittarne con Amazon Prime Day che quest’anno assume il nome di Festa delle Offerte Prime. Sono due giorni dedicati allo shopping da effettuare direttamente sull’e-commerce di Amazon. Un’iniziativa riservata esclusivamente agli iscritti al servizio Prime.

Dopo il prime day di luglio e il Black Friday e il Cyber Monday che arriveranno verso novembre, il sito di e-commerce ha pensato di fare un ulteriore regalo agli abbonati a Prime. Si tratta di un nuovo evento totalmente dedicato allo shopping e agli sconti su ogni genere di articolo e categoria. Le modalità di accesso sono le stesse dell’evento di luglio.

La festa dell’Amazon Prime Day comincia esattamente il 10 e 11 ottobre, sempre di martedì e mercoledì. Avrà luogo a partire dalle 00.00 del 10 ottobre proseguendo fino alle 23.59 dell’11 del corrente mese. A poco più di un mese del Black Friday, ecco un altro evento di prezzi sconti a cui gli utenti Prime si stanno per preparare.

Una versione mini del Prime Day di luglio con prezzi vantaggiosi su ogni merce e settore avendo così accesso a una miriade di sconti e di velocità di consegna in 1 o 2 giorni al massimo.

Amazon Prime Day: come accedere alle offerte

Accedere alle offerte è davvero facile perché possono usufruire degli sconti e dei prezzi al ribasso di Amazon Prime Day soltanto coloro che hanno sottoscritto un servizio a Prime Day. Un programma che è possibile usufruire, non soltanto durante il Prime Day, ma anche durante l’anno per avere accesso a una serie illimitata di agevolazioni.

Per verificare le varie offerte e rendersi conto di quali siano le migliori, ci sono alcuni passaggi da considerare. Si consiglia, oltre l’iscrizione a Prime, anche di scaricare l’app di Amazon sul proprio smartphone in modo da poter verificare in ogni momento e occasione tutte le promozioni per ordinarle e comprarle immediatamente.

Un altro passaggio importante per l’Amazon Prime Day è selezionare i prodotti all’interno della lista e impostare poi un promemoria per non perdere nessuna opportunità. Per esempio, per quanto riguarda la categoria Donne, sono tantissimi gli articoli a cui fare riferimento: dai prodotti di bellezza sino alla moda, ecc. per trovare l’ultimo abito a prezzi davvero scontati.

Amazon Prime Day: offerte online

Sul noto e-commerce sono disponibili sempre varie offerte e promozioni di cui è possibile approfittare. È sufficiente cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto una classifica con le tre migliori offerte in occasione dell’Amazon Prime Day con sconti e prezzi vantaggiosi con una descrizione di ogni prodotto.

1)Pomelo Best borse tote

Una borsa molto grande a tracolla e capiente. Un modello di borsa tote in pelle dal tocco morbido e delicato. Ha un design ergonomico con chiusura a cerniera. Oltre a cellulare, portachiavi, è in grado di contenere un laptop da 13 pollici. Molto delicata e con una stampa variopinta.

2)Remington asciugacapelli professionale

Un modello professionale di asciugacapelli che sfrutta la tecnologia a base di ioni che rende i capelli molto più morbidi e li protegge dal fastidioso effetto crespo. Ha una tecnologia che permette di garantire acconciature durature. Ha ben tre temperature e due velocità. Dotato di griglia, di diffusore e di concentratore per lo styling.

3)Only onlroyal high waist skinny fit

Un jeans donna dal taglio slim che valorizza la gamba grazie al fatto che sia elasticizzato. Realizzato in una miscela di fibre e con ben cinque tasche. In tessuto blu che permette vari look. In cotone, poliestere ed elastan con vita alta. Ha una chiusura a bottone e cerniera.

Insieme alle offerte di Amazon Prime Day riservate alla moda e bellezza, anche quelle per il settore della casa e della cucina.