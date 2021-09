Alla scoperta di Volafarma.it, la farmacia online di successo (quasi) tutta al femminile

C’è una grande realtà, completamente digitale, che, ormai da qualche tempo, sembra aver inaugurato un nuovo ciclo fatto di crescita e trasformazione: uno spazio che deve il suo successo a un’efficiente piattaforma di vendita virtuale, la cui gestione è quasi esclusivamente al femminile.

Si tratta di Volafarma.it, la farmacia online composta per l’80% da donne al di sotto dei 35 anni, oggi protagonista dell’e-pharmacy grazie a un’esperienza di vendita innovativa.

Volafarma.it: la farmacia online completamente dedicata al cliente

A fare di Volafarma.it una realtà di successo è un portale online tutto dedicato al mondo dei prodotti farmaceutici: un luogo digitale che combina una solida esperienza nel settore con un modello di vendita all’avanguardia, che si consolida in una proposta online estremamente ampia e in continuo aggiornamento.

Non è un caso che oggi volafarma punti a conquistare i suoi clienti con una vasta gamma di soluzioni a portata di click. L’offerta, basata su più di 40 mila articoli in pronta consegna, non comprende soltanto farmaci e parafarmaci, ma anche una ricca quantità di integratori, alimenti speciali, dispositivi elettromedicali e accessori per la casa cui si affiancano i prodotti per la cosmesi e per l’igiene della persona, oltre agli articoli dedicati alla cura degli animali domestici.

Ma ad alimentare il successo di Volafarma, è anche la possibilità, per i clienti, di accedere ai cosiddetti hot deals, ovvero tutti quei prodotti farmaceutici o per la cura e il benessere del corpo, in promozione sul portale per un tempo limitato.

Inoltre, accanto alle offerte, è sempre possibile trovare anche gli ultimi ritrovati sul mercato, oltre a un’ampia sezione delle proposte farmaceutiche catalogate come imperdibili.

Farmaci e parafarmaci: i migliori brand su Volafarma.it

Volafarma.it ha consolidato la sua esperienza nel settore farmaceutico e nel comparto del beauty grazie a un catalogo online composto esclusivamente da prodotti provenienti dai migliori brand.

La missione dell’e-commerce, infatti, è quella di valorizzare la sua offerta assicurando il meglio sul mercato, al fine di rispondere, in modo efficace, alla domanda di un’utenza sempre più esigente.

Questa vision così innovativa nel tempo ha consentito al brand di tenere il passo delle nuove abitudini di acquisto, in modo da offrire una risposta concreta a quella fetta di clientela che oggi cerca nelle farmacie online una qualità paragonabile – se non addirittura superiore – a quella delle realtà operanti sul territorio.

L’esperienza di acquisto su Volafarma.it

Per quanto riguarda il fattore relativo alle vendite, Volafarma.it ha rafforzato la sua presenza online tramite un portale che assicura la migliore esperienza di acquisto.

La gestione degli ordini online si avvale, infatti, di un sistema basato sull’efficienza e sulla velocità: due qualità che hanno permesso di ridurre, fino ad annullarla, quella distanza che in genere separa i brand online dalla clientela digitale.

Allo stato attuale, infatti, l’evasione degli ordini su Volafarma.it è talmente immediata che, nel 90% dei casi, le spedizioni sono effettuate in 24 ore.

Ma a tutto questo si aggiunge anche la possibilità di usufruire di spedizioni gratuite qualora l’ordine superi la soglia di 69,90 euro, oltre a un contact center di supporto che risponde sia al telefono sia su Whatsapp. Una serie di servizi che hanno lo scopo di facilitare l’acquisto e la fruizione del prodotto, oltre a garantire una maggiore soddisfazione finale da parte del cliente.

Volafarma.it: dal successo alla crescita del fatturato

L’aver saputo cogliere e valorizzare tutte le opportunità offerte dai canali virtuali ha permesso a Volafarma.it di conquistare risultati davvero significativi.

In poco tempo, infatti, il brand è diventato un punto di riferimento per moltissimi consumatori, collocandosi tra le realtà più innovative nel settore dell’e-pharmacy.

Un aspetto testimoniato anche dal successo ottenuto negli ultimi mesi, in virtù del quale il portale si appresta a chiudere l’anno con un fatturato in crescita del 40% rispetto a quello registrato nel 2020.