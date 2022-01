Scopriamo chi è Alessio Vassallo, attore di origini siciliane famoso per aver interpretato anche Mimì Augello nella fiction Rai “Il giovane Montalbano”. L’attore è fidanzato con uno dei volti de “L’Eredità”, il quiz a premi condotto da Flavio Insinna.

Chi è Alessio Vassallo

Alessio Vassallo è nato il 10 agosto 1983 a Palermo, in Sicilia ed è del segno del Leone. Ha conseguito il diploma classico all’Istituto Gonzaga e successivamente si è trasferito a Roma dove ha proseguito gli studi diplomandosi nel 2007, all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico dando così forma alla propria passione per la recitazione.

La sua carriera d’attore, come spesso accade in questo ambiente, ha avuto inizio a teatro ma per Alessio Vassallo è arrivato ben presto il momento di fare il grande salto debuttando anche al cinema e in televisione con ruoli in telefilm noti.

Il debutto in televisione

Come dicevamo, dopo aver lavorato in teatro, Alessio Vassallo arriva in tv. Tra i suoi primi lavori si ricordano il film per la televisione “La vita rubata” con Beppe Fiorello, attore, produttore e sceneggiatore fratello del noto conduttore Rosario Fiorello, e la soap opera “Agrodolce”, trasmessa su Rai Tre.

Vassallo si è fatto poi conoscere al grande pubblico per aver preso parte ad alcune fiction di grande successo come “Capri 2”, entrando nel cast con Bianca Guaccero e l’attrice scomparsa nel 2020 Lucia Bosè, madre del cantante Miguel Bosè. Ma abbiamo visto Alessio Vassallo anche in “Edda Ciano e il comunista” e in “Squadra Antimafia – Palermo oggi 2”.

Le serie tv tratte dalla penna di Andrea Camilleri

Tra le sue interpretazioni più note c’è quella di Mimì Augello ne “Il giovane Montalbano” La serie trasmessa dalla Rai dal 2012 al 2015 firmata da Andrea Camilleri, autore dei romanzi che hanno come protagonista proprio Montalbano, e Francesco Bruni, è considerata una sorta di prequel de “Il commissario Montalbano”.

Successivamente, nel 2020 Alessio Vassallo ha lavorato anche ad un’altra serie tratta dalla penna di Camilleri. Lo abbiamo infatti visto nell’adattamento per la televisione del romanzo “La concessione del telefono”, diretto da Roan Johnson (già regista de “I delitti del Bar Lume” e della commedia più recente “State a casa”) e composto da un cast che oltre allo stesso Vassallo, vanta i nomi di Fabrizio Bentivoglio, e Thomas Trabacchi.

Vita privata e fidanzata

Vassallo è stato legato sentimentalmente alla collega Lorena Cacciatore, conosciuta sul set di “Agrodolce” attualmente invece è fidanzato con la Professoressa de “L’Eredità”, Ginevra Pisani conosciuta anche per aver partecipato in una delle edizioni di Temptation Island, programma costola di Uomini&Donne, a sua volta condotto da Maria De Filippi. A rendere pubblica la relazione è stato proprio l’attore, attraverso una foto pubblicata su Instagram che li ritrae, mentre si baciano davanti alla meravigliosa Cattedrale di Palermo.

A corredare lo scatto infatti, una didascalia che omaggia in qualche modo la città in cui l’attore è nato e cresciuto in cui descrive Palermo come magica.