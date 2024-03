Albano Jr, chi è il figlio di Loredana Lecciso e Albano

Albano Jr, detto Bido, è uno dei due figli che Al Bano ha avuto da Loredana Lecciso. Il ragazzino, nonostante sia figlio di due personaggi che amano le luci della ribalta, preferisce condurre una vita lontano dai riflettori. Cosa sappiamo del figlio più piccolo del cantante di Cellino San Marco?

Chi è Albano Jr?

Albano Junior, detto Bido, è nato il 30 ottobre del 2002 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il ragazzino, che quest’anno compirà 17 anni è il secondo figlio nato dall’amore di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

Il giovane ha una sorella, Jasmine, che è di un anno più grande e con la quale ha un legame molto forte. Da parte della mamma ha un’altra sorella, Brigitta che ha vent’anni ed è la prima figlia che Loredana ha avuto da una precedente relazione. Da parte del papà invece, ha tre fratelli: Yari, Cristel e Romina Junior.

Come ormai sappiamo a menadito, questi sono i tre figli nati dal grande amore del cantante di Cellino San Marco con Romina Power. Albano Jr, da quello che si apprende spulciando un po’ dal web, quando è nato pesava 2 chili e 800 grammi e al parto era presente anche il Carrisi. Nella prima puntata di Live-Non è la D’Urso, insieme a mamma e papà c’era anche Bido, nella prima ospitata di coppia dopo 15 anni, e sono stati mostrati proprio i video della sua nascita e di quella di Jasmine.

In alcune interviste, Al Bano ha dichiarato che quando il suo ultimo figlio è nato ha pianto talmente forte che lui crede fermamente che possa diventare un cantante. Ancora è presto per dirlo, visto che deve ancora compiere 17 anni, ma il ragazzo non sembra affatto interessato al mondo della musica.

Albano Junior oggi

Albano Jr ha una somiglianza pazzesca con il fratello Yari, seppure siano nati da madri diverse. Stando a quello che possiamo notare, sia per quanto riguarda le uscite pubbliche che le ospitate in Tv, Bido non sembra avere grandi rapporti con i fratelli nati da Romina Power, ma non ne possiamo avere alcuna certezza. Di certo, sia nelle interviste che sui social, il ragazzino non parla volentieri della sua vita privata.

Infatti, a differenza della sorella Jasmine e del resto della famiglia, non ama molto apparire né in Tv e né tantomeno sui giornali. Dopo la fine della relazione tra il Carrisi e la Lecciso, Bido e Jasmine sono andati a vivere con la madre a Lecce, ma frequentano molto anche il papà e la dimora di Cellino San Marco.

Per stessa ammissione di Loredana, anche se lei e il cantante hanno attriti, le decisioni che riguardano i figli le prendono sempre insieme e sembrano anche sulla stessa lunghezza d’onda. All’ultimo Festival del Cinema di Venezia, Albano Jr ha accettato di varcare il red carpet insieme alla sorella e al papà e questa è stata una delle rare occasioni in cui si è mostrato in pubblico.

Il suo profilo social, molto meno seguito di quello di Jasmine, siamo a quasi 7000 contro i 42 mila della sorella, è quello di ogni razzino della sua età. Insomma, Bido si tiene ben lontano dalla vita mondana e preferisce trascorrere il tempo con i suoi amici. Un bene? Credo proprio di sì.