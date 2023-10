I cerchietti per capelli sono la tendenza dell’autunno inverno 2023

I cerchietti per capelli sono la nuova tendenza dell’autunno inverno 2023. Sono stati sfoggiati sulle passerelle, in diversi colori e diversi modelli, e sembrano essere diventati un vero must have per la nuova stagione.

I cerchietti per capelli sono un accessorio che sta prepotentemente tornando di moda e che soddisferà le aspirazioni di ogni donna durante l’autunno inverno 2023. In tantissimi modelli e tantissimi colori, i cerchietti stanno tornando tra i capelli di tutte le donne, diventando una vera e propria tendenza. Uno dei modelli in assoluto più alla moda in questo momento è il cerchietto nero bombato. Non si tratta di una grande novità, ma il merito di averlo fatto tornare di moda nella nostra epoca è tutto di Prada, che ha iniziato a mostrarlo già nella sua sfilata primavera estate 2019. Da quel momento, ogni anno, la passione per questo cerchietto si è confermata e in tantissime occasioni diverse vediamo questo accessorio tornare alla ribalta. Durante la recente New York Fashion Week primavera estate 2024, per esempio, Sofia Richie Grainge è stata vista con un cerchietto nero bombato di Jennifer Behr sui capelli raccolti in una pony tail particolarmente chic. All’inizio dell’estate, invece, Jennifer Lawrence è stata immortalata con questo accessorio dello stesso brand durante la promozione del suo film Fidanzata in affitto. Lo scorso giugno, anche Kendall Jenner ha sfoggiato un cerchietto nero bombato a completare un look da perfetta french girl a Parigi. Le celebrità stanno letteralmente impazzendo per questo cerchietto, rendendolo a tutti gli effetti un vero e proprio must have di questa stagione.

Cerchietti per capelli, tendenza autunno inverno 2023: torna il modello a zigzag

Durante l’ultima sfilata di Givenchy alla Paris Fashion Week tutti hanno notato la presenza di un accessorio che ha riportato indietro nel tempo, verso la fine degli anni ’90. Stiamo parlando del cerchietto a zigzag. Molti lo ricordano nella sua versione a fascia in plastica colorata, con gli spuntoni che pettinavano fermavano i capelli dividendoli in piccole ciocche. Il cerchietto ora è ufficialmente tornato di moda e se quando eravamo piccole lo indossavamo di tutti i colori, ora è diventato glamour e viene sfoggiato in una versione più chic, in metallo, dorato o argentato, oppure nero, risultando spesso anche molto sofisticato. Un accessorio molto utile per i bed hair, ma anche per i momenti dedicati allo sporto. Potrebbe a tutti gli effetti seguire le orme del mollettone e diventare il nuovo dettaglio trendy per i capelli. Le tendenze che tornano di moda sono sempre accolte con grande entusiasmo, soprattutto se ci fanno fare un tuffo nel passato così gradito e spensierato, che ci riporta ad anni particolarmente amati, come gli anni ’90. Il cerchietto è sicuramente la soluzione giusta per un look perfetto che parte proprio dai capelli.

