Accappatoio: caratteristiche e modelli

L'accappatoio in microfibra o spugna di cotone è solo uno dei tanti modelli a disposizione da usare per le varie attività o relax.

Quando si esce dalla doccia o subito dopo la palestra o la piscina una delle cose migliori è farsi avvolgere da qualcosa di caldo e di morbido. A tal proposito, un elemento di biancheria come l’accappatoio è sicuramente il capo maggiormente indicato da indossare in queste circostanze. Vediamo quale scegliere e le varie fantasie.

Accappatoio

Un elemento di biancheria di cui è impossibile fare a meno dal momento che l’accappatoio è in grado di avvolgere non appena si esce dal bagno dopo una doccia. Al momento della scelta, bisogna fare attenzione in quanto è bene considerare ogni aspetto, compreso il tessuto, la lunghezza, anche in base alle proprie esigenze.

Un elemento di biancheria legato soprattutto a momenti di relax dal momento che permette di avvolgerci e farci sentire coccolati. Spesso fanno rima con momenti di intimità da vivere in compagnia di una persona speciale o magari alla spa per un momento rilassante dalla routine frenetica del lavoro e degli impegni famigliari.

Un elemento del genere è utile, non solo per la propria casa o il bagno, ma anche per la palestra o la piscina. I vari tessuti con cui sono realizzati sono un altro fattore da considerare. Possono essere in microfibra che si distinguono per essere leggeri e morbidi, ma anche piacevoli al tatto o in spugna di cotone, quindi molto assorbente per il corpo.

La comodità e il comfort poi sono gli elementi essenziali quando si sceglie un capo come l’accappatoio dal momento che deve donare la giusta morbidezza quando si indossa. L’utilizzo, il colore, ma anche la lunghezza sono tutti aspetti da valutare quando si sceglie un prodotto del genere per il proprio benessere.

Accappatoio: modelli

Al momento della scelta, è bene valutare il tipo di accappatoio adeguato per sé stessi. Per esempio, per la palestra forse è il caso di optare per un modello che non sia troppo ingombrante e molto pratico considerando che bisogna sistemarlo nella sacca o borsa per questa attività. Un modello semplice che doni il giusto sostegno è sicuramente l’ideale.

In commercio è poi possibile trovarlo in varie lunghezze: lungo, medio o anche corto, con o senza cappuccio. La scelta di questi componenti e la lunghezza dipende molto dai propri bisogni ed esigenze. Riguardo lo stile e il colore, vi è davvero l’imbarazzo della scelta. Alcuni preferiscono tonalità neutre, mentre altri puntano su fantasie più estrose.

Il modello di accappatoio corto è molto amato dal sesso femminile anche perché molto più comodo da usare subito dopo la piscina o l’allenamento. Si può usare anche come vestaglia. Il modello medio è in grado di coprire fino al ginocchio, mentre quello lungo arriva quasi alle caviglie o al polpaccio ed è particolarmente indicato in inverno perché tiene il corpo caldo.

Accappatoio: offerte online

Un elemento di cui si trovano tantissimi modelli sia a fantasia che a tinta unita sul sito di Amazon con offerte da non perdere. Se si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica stila i tre migliori modelli di accappatoio da donna scelti tra varie fantasie e lunghezze tra i più apprezzati dalle consumatrici di Amazon.

1)Buccia di mela accappatoio in microfibra

Un modello da donna nei colori rosa e magenta dotato di cintura in vita e cappuccio. In microfibra, particolarmente assorbente, con tasche e borsa salvaspazio. Indicato anche da mettere in valigia per i viaggi. Il tessuto come la microfibra si distingue per essere molto morbido e anche resistente.

2)Morgenstern accappatoio donna

Il marchio propone questo modello in velluto di cotone che risulta essere molto morbido e naturale con una buona capacità di assorbenza. Un modello confortevole con lunghezza fino al polpaccio. Dotato di cintura, cappuccio e di tasche. Ideale per un pomeriggio alla spa. Disponibile nei colori fucsia, blu, grigio, rosa, ecc

3)Iris & Lily accappatoio lungo in velour

Il marchio ha pensato a questo accappatoio molto lungo in pile, quindi indicato per essere al caldo dal momento che dona calore e comfort durante la notte. Dotato di tasche con chiusura annodata e in poliestere. Disponibile nei colori rosso, bordeaux, foglie di tè, giallo, bianco, ecc. con scollo a scialle.

Oltre all’accappatoio, ecco il kit indispensabile per una giornata in un centro benessere.