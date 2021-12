Una giornata alle terme: il kit da portare

L’inverno porta con sé il freddo e il maltempo e spesso i piani per il weekend sono costretti a saltare. Un modo per evitare che questo accada è quello di scegliere un’attività al chiuso che possa farci trascorrere momenti di relax anche insieme agli amici o al partner. Una bell’idea potrebbe essere quella di passare una giornata o addirittura un intero fine settimana alle terme. Le terme sono un’ottima soluzione per coniugare relax, divertimento e benessere.

Anche quando si va alle terme, però, bisogna essere sicuri di aver portato tutto il necessario per far sì che la giornata passi senza intoppi, perciò, ecco per te una lista di cose da non dimenticare per la tua giornata alle terme.

Il costume

Il costume è la prima cosa da mettere in borsa quando si decide di andare alle terme, questo perché la maggior parte dei trattamenti prevede l’utilizzo dell’acqua. Tra saune, piscine termali e massaggi, il costume è la scelta più indicata. Il consiglio è quello di indossare un costume comodo, preferibilmente un bikini e non un costume intero in modo che la pelle possa essere esposta senza ostacoli ai diversi trattamenti. Dato che siamo in inverno, potresti non avere un costume a portata di mano ma non preoccuparti perché puoi tranquillamente acquistare un bikini su uno shop online e farlo recapitare direttamente a casa tua.

Ricorda, inoltre, di portare anche un costume di ricambio nel caso in cui il primo si macchiasse o non si asciugasse in tempo per altri trattamenti dove non è previsto bagnarsi.

L’ accappatoio

Un altro accessorio indispensabile da portare alle terme è sicuramente l’accappatoio. Stando sempre a contatto con l’acqua avrai bisogno di asciugarti spesso, quindi l’accappatoio sarà un comodo alleato. Inoltre, puoi indossarlo per spostarti da una sala all’altra evitando di dover girare in costume, oppure per goderti altri momenti di relax magari sul lettino o sorseggiando una bella bevanda calda. Il consiglio è di portarne uno di un tessuto leggero così che si asciughi più in fretta.

Asciugamano o telo

Oltre all’accappatoio è utile portare con sé anche un asciugamano o un telo, come quelli che si usano per andare al mare. L’asciugamano o il telo, possono essere utili da appoggiare sulle superfici dove ti siederai ed in più costituiscono un altro accessorio con cui asciugarsi prima di indossare l’accappatoio, in modo tale che quest’ultimo non si bagni eccessivamente. Anche in questo caso il consiglio è quello di scegliere un tessuto leggero come, ad esempio, la microfibra che ha un’asciugatura più rapida ed è anche più leggera da portare.

Ciabatte

Le ciabatte sono la scelta ideale per spostarsi all’interno di un centro termale. Alcuni centri termali mettono a disposizione dei clienti delle ciabatte usa e getta ma il consiglio è quello di portarle da casa in modo tale da stare più comodi, meglio ancora se si tratta di ciabatte antiscivolo.

Kit doccia

Porta con te tutto il necessario per fare una doccia. Prima di lasciare le terme avrai sicuramente la necessità di fare una bella doccia anche per levare i residui lasciati da eventuali trattamenti. Ricorda, perciò, di portare del bagnoschiuma, dello shampoo e magari anche una crema corpo per idratare la pelle.

Ora che sai cosa portare alle terme, non ti resta che scegliere quella che più ti piace o quella più vicina a casa tua e prenotare la tua giornata di relax. Goditi tutti i trattamenti per il benessere della tua pelle e trascorri un fine settimana diverso dal solito all’insegna della tranquillità e del benessere.