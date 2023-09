Abbigliamento yoga: gli indumenti adatti per questa pratica

Al giorno d’oggi, sono sempre di più i soggetti che, per stare bene, praticano una disciplina meditativa come lo yoga.

Per ottenere i maggiori risultati, è utile anche scegliere l’abbigliamento yoga maggiormente idoneo. Nei paragrafi a seguire proviamo a capire cosa indossare e i capi più indicati per questo tipo di attività.

Abbigliamento yoga

Una disciplina spirituale e meditativa come lo yoga necessita dei giusti capi per poterla praticare nel modo migliore. L’abbigliamento yoga deve essere adatto al tipo di attività che si sta praticando. Per questa ragione, è bene optare per dei capi che siano comodi in modo da consentire la giusta libertà di movimento.

Non sono consigliati i leggins troppo stretti poiché non aiuterebbero a svolgere e fare determinate posizioni. Si raccomanda un abbigliamento che sia funzionale all’attività in modo da facilitare le sequenze delle varie posizioni che si andranno, man mano, ad assumere.

Nella pratica dello yoga si tende a svolgere determinate posizioni, per cui un abbigliamento yoga che sia troppo aderente o largo è sicuramente un ostacolo. I capi che tendono ad avvolgere le forme del corpo sono quelli maggiormente consigliati e raccomandati proprio perché aiutano a favorire lo svolgimento delle posizioni che sono la parte più importante in questa pratica.

Un abbigliamento sportivo è sicuramente l’ideale proprio perché consente movimenti fluidi e liberi per garantire il massimo del benessere come richiede questa disciplina. I capi che stringono, ma anche quelli con cuciture o zip sono assolutamente da evitare, ma meglio puntare su un indumento che sia elastico.

Abbigliamento yoga: idee

Nel momento in cui si decide di praticare questa disciplina, non bisogna dimenticare il lato estetico dell’abbigliamento yoga. Sono diversi gli stili e i designer che ci possono essere, per cui riuscire a trovare un capo che sia indicato per queste attività non dovrebbe essere così difficile o complicato.

Come in qualsiasi disciplina sportiva, anche nello yoga, è importante trovare dei capi che permettano di sentirsi a proprio agio. In questo modo non solo è possibile svolgere i vari esercizi e posizioni, in questo caso, nel modo migliore, ma anche esprimere se stesse e la propria personalità attraverso l’abbigliamento.

Tra i vari indumenti che non possono mancare nell’abbigliamento yoga, sicuramente un reggiseno sportivo che possa dare il giusto supporto e sostegno ai vari movimenti che si faranno. La scelta del modello di reggiseno sportivo dipende molto, non soltanto dalle varie posizioni e stili dello yoga, ma anche dal proprio seno. Per un seno più piccolo o medio è bene puntare su dei reggiseni che siano specifici e adatti.

I pantaloni o i leggins sono un altro capo essenziali in questa attività ed è possibile trovarli sia a vita alta, svasati, ma anche a lunghezza ridotta. La cosa importante, in questo caso, è optare per un tessuto che sia elasticizzato in modo da rendere flessibili i vari movimenti. Solitamente questa attività si pratica a piedi nudi, ma per evitare che i piedi possano scivolare è possibile optare per delle calze da yoga scegliendo tra vari modelli a disposizione.

Abbigliamento yoga: dove ordinare

Per trovare degli indumenti e dei capi adatti, Amazon propone diversi modelli approfittando di offerte e prezzi scontati. Cliccando poi sull’immagine si mostrano tutte le caratteristiche. La classifica qui sotto mostra diversi capi per abbigliamento yoga da ordinare per praticare questa attività con una descrizione di ogni indumento.

1)Amazon Essentials pantnialo da yoga svasati donna

Sono dei pantaloni indicati per questa attività perché svasati e con il fondo a zampa di elefante. Sono un modello elasticizzato dalla vita alta, quindi rende facile svolgere le varie posizioni. Hanno un design flessibile e sicuro.

2)Jamron donna set di abbigliamento yoga

Un completo che si compone di leggins a vita alta e reggiseno sportivo. Sono entrambi capi realizzati in tessuto elastico, elasticizzati e confortevoli. Migliora nel supporto muscolare garantendo anche una buona circolazione sanguigna e risultano essere morbidi al tatto. Sono disponibili in vari colori: nero, rosso, verde, bordeaux eccetera

3)Zakasa calzini yoga antiscivolo

Sono dei calzini con dita separate progettati per il comfort e la traspirabilità durante attività come lo yoga e il pilates. Hanno una imbottitura ergonomica e sono realizzati in tessuto quali cotone, poliestere ed elastan. Sono un modello antiscivolo adatto per praticare le varie attività.

Oltre all’abbigliamento yoga, anche una borsa sportiva da portare per praticarla e contenere il necessario.

