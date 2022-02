4 idee viaggio per l’addio al nubilato in Italia

Il viaggio di nozze è sicuramente uno dei momenti che una coppia di giovani sposi attende con più entusiasmo. Negli ultimi tempi il viaggio ha assunto un ruolo fondamentale anche per i festeggiamenti di addio al nubilato. Ecco che gruppi di giovani donne entusiaste organizzano il viaggio che sancisce la loro inseparabile amicizia proprio in occasione dell’addio al nubilato. Dal weekend rilassante, al borgo italiano dal mood lento, alla località di mare coi party in spiaggia. C’è un’idea per tutti perché i viaggi sono il più bel ricordo che ci si può costruire!

In cerca di una location per stupire le amiche, ecco 4 idee, una più bella dell’altra, per rendere indimenticabile la festa di addio al nubilato.

Sole e nottate infinite per l’addio al nubilato in Riviera Romagnola

Rimini, Riccione e un po’ tutta la Riviera Romagnola sono perfette per le irriducibili. Quelle che non sono mai stanche, non rinunciano alla tintarella in spiaggia ma poi hanno ancora la forza di farsi belle per l’aperitivo e continuare a ballare in un locale alla moda fino a notte fonda.

Le località di mare della Riviera regalano anche tante opportunità per staccare un momento la spina dal ritmo frenetico. Si possono noleggiare bicilette e percorrere km e km di piste ciclabili. Magari, per le più allenate, è possibile raggiungere le saline di Cervia e ammirare i fenicotteri rosa. Al tramonto è uno spettacolo che stringe in cuore e suggellerà la vostra amicizia per sempre.

Addio al nubilato a Ostuni, la “Città Bianca”

Nel cuore delle Murge, tra località ormai rinomate come Alberobello, Cisternino e Locorotondo, ecco apparire un’altura completamente bianca: è Ostuni. Meta imperdibile per chi ama scattare fotografie, Ostuni negli ultimi anni si è trasformata in una località vivace e capace di intrattenere sia i suoi abitanti che i tantissimi turisti che la scelgono per un’occasione speciale. Il colore candido dei suoi vicoli imbiancati in calce contrastano col rosso dei gerani e il verde degli immancabili e iconici fichi d’India. La sensazione che immediatamente trasmette è quella di una città elegante e ricca di tradizione ma al contempo vivace.

I vicoli sono un susseguirsi di botteghe artigiane, negozi di souvenir e piccoli locali dove bersi un caffè o un cocktail in compagnia. Chiacchierare tra amiche a un tavolino ombreggiato mentre si guarda lo scorrere della giornata, è il mood perfetto per questa città pugliese senza tempo.

Storia, arte ed architettura non possono mancare durante le vacanze a Ostuni. Allora ecco che tra una chiesa, un palazzo storico e un museo spunta un emblema: la “Donna di Ostuni. Il gesso della gestante col feto risale a circa 28 mila anni fa e si tratta di un raro reperto della civiltà preclassica della Murgia, di buon auspicio per chi convola a nozze”.

Vulcani e benessere per un addio al Nubilato alle Isole Eolie

Approfittando delle offerte sui voli low cost, perché non prendere un aereo e festeggiare l’addio al nubilato facendo island hopping nel magnifico arcipelago delle Eolie? Si tratta di alcune delle isole più belle al mondo dalla peculiare caratteristica vulcanica. Su ogni isola è possibile vivere una diversa esperienza.

Quando le energie sono ancora tante, eccoci a scalare il cratere del vulcano “Vulcano”, ancora attivo e fumante. Un pane cunzatu tipico delle Eolie come spuntino leggero, perché poi si indossa l’abito più bello in passeggiata a Panarea. Qui boutique chic, musica e fiori ad abbellire il piccolissimo porto di pescatori. Si salta su una terza isola per la nottata. In barca ci attende la sciara di fuoco sotto il vulcano Stromboli: la vera avventura wild del viaggio tra amiche.

Infine, non c’è vero addio al nubilato senza il momento wellness. A Lipari consiste in bagni di fango e acque termali che faranno arrivare sposa e invitate al giorno del matrimonio più belle che mai.

In barca, un’esperienza che rende unite

Per quei gruppi di amiche che “ci bastiamo da sole” allora è consigliato un weekend in barca privata sul nostro bellissimo Mar Mediterraneo. I porti da cui partire sono numerosi e si può programmare l’itinerario di viaggio con lo skipper che guiderà in questa magica avventura.

Relax sul ponte, calici di bollicine e tanti tuffi nell’acqua cristallina. Quando si viaggia in barca, quello è tutto il mondo, esistete soltanto voi. L’esperienza in mare unisce, lega, rende i partecipanti come una famiglia collaborativa che condivide ogni spazio e ogni emozione. E poi lo sappiamo, quanto è bello vivere in bikini e piedi nudi?!