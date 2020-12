Oltre a consultare l’esperto di fiducia Paolo Fox, spesso può essere utile scoprire anche le tradizioni diffuse dall’altra parte del mondo. Vediamo i pronostici sul 2021 dettati dalla tradizione del calendario cinese.

Il 2021 è l’anno del bufalo

Sono molte le leggende sullo zodiaco cinese ma quella a cui si da più credito racconta che Buddha, pensando sarebbe arrivata la sua fine sulla Terra, chiama a sé tutti gli animali. Si presentano all’appello solo 12 animali a prestargli saluto, ovvero Topo, Bufalo, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Per premiare la loro presenza dedica ad ognuno di loro un anno del ciclo lunare.

Poiché questo è stato l’anno del Topo, il 2021 è l’anno del bufalo. Ognuno di questi animali ha delle caratteristiche che determineranno il corso degli eventi, scopriamo quali sono quelle che verranno.

Come scoprire il proprio segno cinese

La tradizione prevede che i 12 animali corrispondano a quelli che sono i nostri segni zodiacali. Il fatto che un animale guidi con le sue caratteristiche un anno intero è intanto segno di buon auspicio alle persone che appartengono a quel segno. Per scoprire a quale segno cinese si appartiene occorre effettuare un calcolo diverso rispetto alla tradizione occidentale.

L’anno cinese si rinnova sempre tra gennaio e febbraio, ma con data variabile.

Per questo incrociando anno, mese e giorno di nascita occidentali con il calendario cinese è possibile scoprire qual è l’animale guida corrispondente al nostro segno.

Caratteristiche e previsioni per l’anno del bufalo

Come già accennato quindi le persone nate sotto l’anno del bufalo vivranno un 2021 importante, ma questo non esclude anche gli altri segni. Il bufalo è simbolo della saggezza, per questo le stelle favoriscono e supportano le svolte personali e professionali per il 2021.

Segno della tigre

Si prevede per la tigre infatti un anno difficile in amore, che troverà il suo lieto fine solo verso la fine. Importante non lasciarsi affliggere quindi e mantenere alto lo spirito.

Segno del coniglio

Tutto il contrario invece per il coniglio, che potrebbe sigillare l’amore con dichiarazioni importanti. Che l’amore non prenda il sopravvento oscurando il resto però!

Segno del drago

Più calmo e tranquillo il prossimo anno per il segno del drago. Il 2021 porterà infatti serenità e stabilità dal punto di vista sentimentale ma anche lavorativo.

Segno del serpente

Sarà un anno di lotta per quelli nati sotto il segno del serpente. Nonostante le sfide e gli ostacoli è importante rimanere concentrati per mantenere i propri obiettivi.

Segno del cavallo

Sarà una partenza difficile per quelli nati sotto il segno del cavallo, ma con pazienza arriverà serenità. Bisogna essere clementi e comprendere quale difficoltà ci si lascia alle spalle.

Segno della capra

Per chi appartiene al segno della capra sarà invece un anno pieno di guadagni. Oltre ad una crescita professionale si otterranno grandi soddisfazioni dal punto di vista sentimentale.

Segno della scimmia

Per questo segno sarà un anno altalenante. Essere costanti nell’impegno sarà difficile ma è importante non lasciarsi buttare giù e continuare a combattere.

Segno del gallo

Per i nati sotto questo segno sarà un anno ricco di novità positive. Bisogna tenere gli occhi aperti ed essere pronti ad abbracciare i cambiamenti in arrivo.

Segno del cane

Sarà un anno veramente proficuo per i fortunati sotto il segno del cane. Con le stelle dalla loro parte potranno tirare un sospiro di sollievo per il futuro prossimo.

Segno del maiale

Dopo un anno di lotte è giunto il momento di concedersi del riposo per i nati sotto il segno del maiale. Lasciarsi andare e godere le novità, questo è l’auspicio.

Segno del topo

Si prevede un anno positivo in amore e lavoro per questo segno creativo e innovativo. Seguire l’intuito può portare a grandi profitti!

