Non è la prima volta che vediamo un brand famoso creare una collezione ispirata a personaggi di fantasia, ma le volte in cui un brand si impegni a disegnare abiti appositamente pensati per essere “indossati” dai personaggi dei cartoni animati sono molto rare.

Per questo e anche per l’occasione di cui andremo a parlare, quella di cui parliamo oggi è una collaborazione davvero molto insolita: Stella McCartney ha disegnato un look tutto nuovo per Minnie in occasione del 30esimo anniversario del parco di Disneyland Paris che si celebrerà il prossimo 6 marzo 2022.

Stella McCartney disegna un abito speciale per Minnie

L’outfit disegnato da Stella McCartney per Minnie debutterà per il Women’s History Month che si terrà proprio nel parco più amato da adulti e bambini e in occasione della giornata internazionale della donna verrà anche messa in vendita una t-shirt dedicata ancora alla topolina più famosa dei cartoni animati, sempre disegnata dalla stilista.

Un piccolo capo che nasconde però un significato davvero profondo e che anticiperà la limited collection prevista per la primavera ispirata ad un altro Grande Classico targato Disney: “Fantasia”.

Il cambio look di Minnie

Stella McCartney nel ridisegnare l’abito per Minnie le ha fatto abbandonare il classico vestitino per farle indossare i pantaloni, ma ha voluto omaggiare la storia del personaggio non dimenticandosi di inserire anche gli iconici pois che da sempre caratterizzano i suoi outfit.

Il completo pensato e realizzato da Stella McCartney è un uno smoking blu con i pois appunto di colore nero. Un simbolo, quello dei pantaloni, che vuole lanciare un preciso messaggio di empowerment femminile, un messaggio da una donna (e in questo caso da un personaggio femminile) alle donne.

Il guardaroba ampliato nel corso del tempo

Ma Minnie non sarà l’unica delle star disneyane a vedere rinnovato il proprio guardaroba. Per festeggiare il trentennale Disneyland Paris ha pensato a degli outfit speciali per tutte le sue iconiche figure. Non è la prima volta comunque che i personaggi che popolano il parterre della Disney cambino d’abito per festeggiare le occasioni speciali.

Per esempio sia Minnie che Topolino nel corso degli anni hanno collezionato abiti fino ad arrivare ad arricchire il proprio guardaroba con oltre 450 costumi a cui andranno ovviamente ad aggiungersi quelli pensati appositamente per l’anniversario. Non mancano poi anche i gioielli, 190 in tutto.