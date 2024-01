Scopriamo insieme cosa acquistare con i saldi da Zara: ecco 12 must have da non perdere.

Guida allo shopping: scopriamo insieme i must have da acquistare da Zara durante i saldi per rinnovare il guardaroba o aggiornarlo secondo gli ultimi trend del momento.

Saldi invernali 2024, cosa comprare da Zara? 12 must have

Venerdì 5 gennaio 2024 è stato dato il via ufficiale ai saldi invernali, ma non preoccuparti, sei ancora in tempo! Questa opportunità unica durerà per circa 60 giorni, offrendoti la possibilità di acquistare abiti, accessori, calzature e tanto altro a prezzi incredibili. Ecco una lista dei 12 must have da non perdere assolutamente da Zara:

Blazer Il blazer è sempre un ottimo investimento da fare durante i saldi: ideale sia se non ne possiedi uno (ma desideri averne uno “pronto all’uso), sia per arricchire il tuo guardaroba. Tra i modelli più ambiti spiccano quelli eleganti, aderenti e rigorosi. Il nero resta un evergreen, ma al passo con le tendenze ci sono anche il grigio, il blu notte e il gessato.

Jeans Un paio di jeans in più nel guardaroba è sempre una mossa intelligente. Zara offre una varietà di 8 modelli di tendenza: mom fit, taglio caramella, gamba dritta, metalizzati, slim fit, a vita alta, bootcut e taglio rilassato. Scegli il tuo preferito per un tocco casual e versatile ad ogni look.

Cappotto Durante i saldi invernali, un elemento imperdibile è il cappotto. Che sia oversize o aderente, l’importante è optare per un modello a tinta unita. Nero o beige, questo capo è un vero passepartout, perfetto da indossare in ogni occasione.

Bomber Se sei alla ricerca di un’alternativa più casual al cappotto, prova il bomber . Disponibile in tessuto nero satinato oppure in eco pelle, per donare al tuo outfit un tocco audace e grintoso.

Maglione Caldo, avvolgente e confortevole: il maglione è ciò che desideriamo indossare appena le temperature scendono. Per un look casual, il pullover a girocollo è ideale, mentre per un look sofisticato consigliamo una maglia polo in lana.

Camicia

Che sia un modello aderente o dal taglio maschile, la camicia segue la stessa filosofia dei jeans: un’aggiunta in più nel guardaroba fa sempre comodo. Elegante e versatile, è un capo essenziale che si adatta ad ogni occasione.

Pantaloni Se il tuo guardaroba è composto principalmente da jeans e sei in cerca di modelli dal taglio più ricercato, opta per i chinos oppure i pantapalazzo a vita alta, semplici ma estremamente raffinati.

Abito da sera Approfitta dei saldi per aggiungere un tocco di eleganza nel tuo guardaroba con un abito da sera. Zara offre una vasta gamma di modelli, dal classico tubino nero a opzioni scintillanti e colori accattivanti.

Gonne

Gonna di jeans, gonna leopardata, nera, lunga o corta, è uno dei must have assolutamente da non perdere da Zara.

Cintura Oltre agli abiti, non dimenticare gli accessori! Perché non acquistare una cintura? Recentemente tornata alla ribalta, può impreziosire anche il look più semplice, regalando quel tocco finale che fa la differenza.

Shopping bag Tra gli accessori rientra anche l’amatissima shopping bag. Capiente, dal design minimal e chic, è perfetta sia per una giornata di lavoro che per una passeggiata in città.

Stivaletti Concludiamo la nostra lista con degli stivaletti. Neri, a punta e con un leggero tacco, sono la combinazione perfetta di comodità e raffinatezza.

