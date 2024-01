Calze a compressione graduata per la cellulite: funzionano davvero? E quali sono i benefici che comportano per la pelle e per le nostre gambe? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Calze a compressione graduata: funzionano per la cellulite?

Le calze a compressione graduata e cellulite: si può trattare di un valido aiuto?

La cellulite è un disturbo molto diffuso, soprattutto tra le donne. Si tratta di un’infiammazione del tessuto adiposo sottocutaneo che si manifesta con un aspetto a buccia d’arancia della pelle.

Le cause della cellulite sono molteplici e possono essere legate a fattori genetici, ormonali, circolatori e linfatici. Anche lo stile di vita, come un’alimentazione scorretta, la sedentarietà e il fumo, può contribuire alla sua comparsa.

Tra i rimedi per la cellulite, le calze a compressione graduata rappresentano una valida alternativa. Queste calze esercitano una pressione graduale lungo la gamba, dalla caviglia alla coscia, favorendo il ritorno venoso e linfatico. In questo modo, aiutano a ridurre il ristagno di liquidi e il gonfiore, migliorando l’aspetto della pelle.

Le calze a compressione graduata sono particolarmente indicate per chi:

soffre di cellulite;

rimane in piedi a lungo;

pratica sport a livello agonistico;

è in gravidanza.

Inoltre, possono essere utilizzate anche come prevenzione della cellulite, soprattutto se si hanno fattori di rischio come una predisposizione genetica o uno stile di vita scorretto.

Oltre alle calze a compressione graduata, esistono altri rimedi per la cellulite, come:

un’alimentazione sana ed equilibrata;

l’attività fisica regolare;

l’uso di creme e trattamenti specifici;

i massaggi drenanti.

È importante ricordare che la cellulite è una patologia che può essere trattata, ma non guarita completamente. Per ottenere risultati duraturi, è necessario adottare un approccio integrato che comprenda sia misure preventive che trattamenti specifici.

Trattamenti specifici da abbinare alle calze a compressione graduata

Esistono diversi trattamenti anticellulite, che possono essere utilizzati da soli o in combinazione tra loro. Tra i più efficaci ci sono:

Carbossiterapia

La carbossiterapia è un trattamento medico estetico che consiste nell’iniettare sottocute anidride carbonica medicale (CO2). L’anidride carbonica ha un’azione vasodilatatrice, che favorisce la microcircolazione e la circolazione linfatica. In questo modo, aiuta a ridurre il ristagno di liquidi e a migliorare l’aspetto della pelle.

La carbossiterapia è un trattamento sicuro ed efficace, ma può essere leggermente doloroso. È controindicata in caso di insufficienza respiratoria, renale, epatica o cardiaca, grave ipertensione arteriosa, gravidanza e allattamento.

Radiofrequenza

La radiofrequenza è un trattamento non invasivo che sfrutta l’azione di onde elettromagnetiche per riscaldare i tessuti. Il calore generato dalla radiofrequenza ha un’azione benefica sulla microcircolazione e sul tessuto connettivo. In questo modo, aiuta a ridurre la cellulite e a migliorare l’elasticità della pelle.

La radiofrequenza è un trattamento sicuro ed efficace, ma può causare arrossamento e gonfiore della pelle. È controindicata in caso di pelle lesa o su ferite non completamente rimarginate, in caso di infezioni in atto e di cute particolarmente sensibile. Non è inoltre raccomandata in caso di diabete, epilessia e gravidanza.

Endosphères

Endosphères è un trattamento non invasivo che consiste nell’utilizzo di un manipolo con rullo dotato di 55 microsfere in silicone anallergico. Le microsfere generano oscillazioni meccaniche a bassa frequenza che stimolano la circolazione sanguigna e linfatica, tonificano i muscoli e migliorano l’aspetto della pelle.

Endosphères è un trattamento sicuro ed efficace, ma non è adatto a tutti. È controindicato in caso di pelle lesa o su ferite non completamente rimarginate, in caso di infezioni in atto e di cute particolarmente sensibile.

Quale trattamento scegliere?

La scelta del trattamento anticellulite più adatto dipende da diversi fattori, tra cui la gravità della cellulite, la zona del corpo da trattare e lo stile di vita della persona.

In generale, la carbossiterapia è un trattamento efficace per la cellulite di grado moderato o severo. La radiofrequenza è un trattamento efficace per la cellulite di grado lieve o moderato, e può essere utilizzata anche per migliorare l’elasticità della pelle. Endosphères è un trattamento efficace per la cellulite di grado lieve o moderato, e può essere utilizzato anche per tonificare i muscoli.

In ogni caso, è importante rivolgersi a un medico o a un operatore specializzato per valutare la situazione e scegliere il trattamento più adatto.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Manicure da red carpet: le unghie delle celebrities ai Golden Globe 2024

“Se tagli spesso i capelli crescono più velocemente”: leggenda o verità?