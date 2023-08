La waterless beauty sta prendendo sempre più piede ma, di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Waterless beauty: la tendenza della crema senz’acqua per viso e corpo prende piede

Si è iniziato a parlare di waterless beauty qualche anno fa quando sono nati i primi cosmetici waterless in Corea del Sud. Come dice la parola stessa, waterless, si tratta di prodotti realizzati senza l’utilizzo dell’acqua. All’interno dei vari prodotti cosmetici l’acqua è da sempre l’ingrediente più comune, è davvero difficile, fino a poco tempo fa, trovare una crema che non abbia tra i suoi ingredienti principali l’acqua. La funzione dell’acqua è quella di diluire il prodotto, migliorarne la texture e la consistenza. L’acqua però crea anche un terreno “fertile” per i germi e spesso rende i prodotti meno performanti. Inoltre è fondamentale dire che siamo in un periodo storico in cui l’acqua scarseggia, quindi là dove è possibile evitarne l’utilizzo meglio è per noi e per il futuro del nostro pianeta. La waterless beauty ha il compito di migliorare l’efficienza di creme e cosmetici, in quando, senza l’aggiunta dell’acqua, aumenta la potenza degli ingredienti e quindi la loro efficacia sulla pelle. Sempre più brand stanno creando prodotti senza l’utilizzo dell’acqua e, anche per quanto riguarda il packaging, la waterless beauty mira a ridurre al minimo l’uso della plastica, proponendo i prodotti all’interno di confezioni di carta riciclata e riciclabile. In poche parole, la waterless beauty non solo fa bene al pianeta, ma rende i vari prodotti molto più efficaci!

I vantaggi della cosmetica waterless

Come detto in precedenza, l’acqua all’interno di creme e cosmetici fa sì che essi siano meno efficaci, inoltre l’acqua, all’interno delle formulazione evapora molto facilmente, portando così via anche i principi nutritivi dei burri e degli ingredienti benefici all’interno del prodotto. Ma vediamo adesso insieme quali sono i vantaggi della cosmetica waterless, oltre appunto al risparmio fondamentale dell’acqua:

Maggiore praticità e compattezza : i cosmetici senz’acqua sono di dimensioni ridotte grazie alla texture innovativa e questo fa sì che siano trasportabili molto più facilmente, soprattutto se si ha solamente un bagaglio a mano e lo spazio per il beauty case è poco.

: i cosmetici senz’acqua sono di dimensioni ridotte grazie alla texture innovativa e questo fa sì che siano trasportabili molto più facilmente, soprattutto se si ha solamente un bagaglio a mano e lo spazio per il beauty case è poco. Assenza di conservanti: i prodotti waterless non presentano conservanti perché, senza la presenza dell’acqua, sono esenti da possibili contaminazioni batteriche.

i prodotti waterless non presentano conservanti perché, senza la presenza dell’acqua, sono esenti da possibili contaminazioni batteriche. Miglior concentrazione di principi attivi : al posto dell’acqua vengono messi molti più principi attivi, spesso di origine naturale, che rendono il prodotto molto più efficace.

: al posto dell’acqua vengono messi molti più principi attivi, spesso di origine naturale, che rendono il prodotto molto più efficace. Meno utilizzo di plastica: senza la presenza dell’acqua, i prodotti waterless possono essere confezionati in confezioni di carta, senza dover quindi utilizzare la plastica.

La cosmetica waterless sta quindi prendendo sempre più piede e rappresenta il futuro nel mondo della bellezza, grazie ai suoi innumerevoli vantaggi e al suo valore etico e sostenibile. Efficacia e sostenibilità sono infatti due valori fondamentali per i consumatori, cosa c’è di meglio che acquistare un prodotto super efficace facendo anche del bene all’ambiente? Il consiglio però è sempre quello di affidarsi a marchi seri, può infatti capitare che gli ingredienti aggiunti a sostituzione dell’acqua provengano ad esempio da coltivazioni non sostenibili.