Wanda Nara è senza dubbio tra i personaggi pubblici più seguiti sui social, con 15,5 milioni di followers e tante attività in piedi, tra cui quella con il suo personale brand di cosmetici (Wanda Cosmetics) e le linee di abbigliamento dedicate allo sport (Wanda Nara Sport) e ai costumi da bagno (Wanda Swim).

Wanda Nara: marca della sua borsa

Potremmo dunque parlare senza ombra di dubbio di un impegno Nara, il che fa di lei un’icona anche in termini di stile, sempre occhieggiata non solo dai brand per eventuali collaborazioni ma anche dai followers e dagli amanti della monda per individuare i trend del momento.

Niente di ciò che indossa passa dunque inosservato, che sia un capo d’abbigliamento oppure un accessorio come nel caso del soggetto di questo articolo.

Infatti al centro dell’attenzione dei fan di Wanda Nara c’è ora una delle sue (sicuramente numerose) borse, nello specifico quella che ha portato con sé alle Maldive.

Qualcuno ha voluto commentare la vacanza come un tentativo di salvare in corner il matrimonio in crisi con Mauro Icardi, ma non è su questo che siamo ora concentrati. Wanda Nara ha fatto le valigie per l’esotica meta senza rinunciare ai pezzi di maggior lusso specie in termini di accessori.

Se a farla da padrone in spiaggia dovevano necessariamente essere costumi e prendisole, Wanda non ha comunque voluto rinunciare al suo gusto da fashion addicted.

E lo ha fatto infilando in valigia una borsa firmata Chanel. Si tratta di una tracolla con marchio in vista e decori in oro, un modello classico: la Chanel 2.55, nella sua veste total denim che la rende forse adatta a tutte le situazioni (persino quelle più impensabili come la spiaggia, a quanto pare!). Ma c’è di più: per completare i look da vacanziera, Wanda Nara non ha ovviamente scelto delle ciabatte qualsiasi. Niente infradito, per lei, bensì il modello Mule Dioact delle ciabatte di Dior. Insomma, un certo livello di stile anche nel relax sul bagnasciuga per Wanda Nara, che non si è certo posta il problema di portare sulla sabbia pezzi di un certo costo.

Scopriamo infatti le cifre che si celano dietro questi prodotti.

Wanda Nara: quanto costa la borsa sfoggiata alle Maldive?

La borsa Chanel 2.55 è una delle bag più iconiche del brand di moda di lusso. Di forma rettangolare, è stata ideata da Gabrielle Chanel nel lontano 1955 e non è mai uscita dal catalogo della casa di moda. Ebbene, con queste premesse si capisce subito che stiamo parlando di un accessorio piuttosto costoso.

Con la sua catena metallica e la classica chiusura CC, la troviamo sul sito di Chanel a prezzi che si aggirano tra gli ottomila e i novemila euro per le tinte e le dimensioni previste per l’autunno inverno 2023. Ma nel caso del modello sfoggiato da Wanda Nara alle Maldive parliamo di una borsa da ben 13 mila euro! Decisamente una cifra da capogiro e decisamente non una borsa che tutti penserebbero di portarsi in spiaggia.

E come se non bastasse, le ciabatte di Dior di Wanda non sono da meno. Certo, parliamo di una cifra radicalmente più bassa, ma pur sempre legata a delle ciabatte da mare: le Mule Dioract infatti costano 890 euro!