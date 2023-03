Vittoria Schisano tempo fa ha parlato di Donato, il suo compagno e grande amore della sua vita. Si tratta dell’unico uomo che ha avuto. Scopriamo chi è.

Vittoria Schisano e il compagno Donato



Due anni fa, Vittoria Schisano, ospite di Mara Venier, ha parlato dell’amore con il compagno Donato e della loro lunga storia d’amore. Vittoria ha spiegato che si tratta del primo e unico uomo che ha mai avuto, sottolineando che spera anche che sia l’ultimo. “È un uomo meraviglioso, quando l’ho conosciuto ero diffidente, neanche li guardavo gli uomini, e mi ha conquistato con dolcezza e quella forza del sud” aveva dichiarato la Schisano, che aveva ammesso di sognare l’abito bianco, anche se in quel momento non aveva ancora ricevuto una proposta. “Ho ucciso Giuseppe e ho messo al mondo Vittoria. Non sono legata a Giuseppe, per niente. Sono dispiaciuta di averlo trattato male, di non averlo abbracciato quando aveva bisogno di essere abbracciato, avrei dovuto proteggerlo quando nessuno lo proteggeva, ma non mi manca perché non mi è mai appartenuto” aveva dichiarato Vittoria Schisano, parlando del suo passato e del fatto che già a 3 anni aveva capito di essere nata nel corpo sbagliato. Nell’adolescenza è stata vittima di bullismo e ha raccontato che spesso non reagiva, ma che in alcune occasioni ha alzato la voce, senza mai ricevere aiuto. Per questo Vittoria Schisano è stata molto diffidente all’inizio della sua conoscenza con Donato, per via di tutto ciò che ha dovuto subire nella sua vita.

Vittoria Schisano: chi è il fidanzato Donato



Donato è il primo uomo della vita di Vittoria Schisano, e anche l’unico. È un imprenditore che ha più di 50 anni, che è riuscito a farla rinascere, come lei stessa ha raccontato. Non ci sono moltissime informazioni sulla vita di Donato e non si conosce neanche il suo aspetto. La coppia si è conosciuta durante la presentazione di un libro. Da quel momento sono diventati inseparabili, nonostante la diffidenza iniziale. Vittoria Schisano ha raccontato che il rapporto con lui l’ha aiutata ad andare avanti nonostante grandi difficoltà. La sua vita non è stata facile, proprio perché è nata nel corpo di un uomo e ha dovuto prendere consapevolezza di chi fosse realmente e seguire un percorso davvero molto intenso e ricco di ostacoli. Nel 2011, a 28 anni, ha iniziato questo percorso di transizione, la cui ultima tappa è stata a Barcellona, per l’intervento di vaginoplastica. Un intervento che, come lei stessa ha raccontato, la spaventava molto ma che le serviva per separarsi completamente da quello che era stato il suo passato. L’arrivo di Donato nella sua vita l’ha aiutata ad affrontare tutti gli ostacoli che ha trovato sul suo percorso. Vittoria Schisano ha spiegato che inizialmente non si fidava molto di lui, era in generale molto diffidente, ma che lui le ha saputo dimostrare che l’apprezzava, la stimava e l’amava proprio per quello che era. La relazione tra di loro è stato un dono speciale per Vittoria Schisano, ma nonostante sia particolarmente attiva sui social, non si conosce ancora nulla di Donato.