Tra le modelle italiane più apprezzate in tutto il mondo c’è sicuramente Vittoria Ceretti. La ragazza bresciana lavora nell’ambito della moda ma non compare spesso sui giornali di gossip se non in occasione di nuovi amori. I suoi scatti sono comparsi sui maggiori magazine di moda di tutto il mondo, ma chi è davvero Vittoria Ceretti?

Chi è Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti nasce a Brescia nel 1998. Nel 2012, ancora piccolissima, partecipa al suo primo concorso di moda e solo due anni dopo debutta sulle passarelle per niente di meno che Dolce&Gabbana. Per tre anni consecutivi diventa brand ambassador della casa di moda e, appena diciottenne, conquista la sua prima copertina di Vogue.

Volto di molte campagne pubblicitarie per Armani, Prada e Givenchy, ha all’attivo tantissime copertine di riviste famose, italiane e non, ed è decisamente una delle professioniste più fotografate del settore.

L’aspetto che la differenzia da tante altre ragazze che sui social dicono di lavorare come modelle è che lei non ha bisogno di dirlo, ma le basta pubblicare qualche fotografia ogni tanto per dimostrarlo.

Nel 2017, Vittoria ha ricevuto il premio come Model of the Year per i Readers Awards e scatta una campagna pubblicitaria per Fendi insieme alle top model internazionali Gigi e Bella Hadid. Il 2017 è sicuramente un anno importante per modella che appare anche sulle copertine di Vogue Giappone e Vogue America fotografata dal grande Mario Testino.

Nel 2018 la Ceretti collabora anche con i brand Tiffany, Bottega Veneta, Chanel e Alberta Ferretti. In occasione della 71° edizione del Festival di Sanremo, inoltre, è stata scelta per salire sul palco del Teatro Ariston al fianco di Amadeus e Fiorello nelle vesti di co-conduttrice.

La vita privata di Vittoria

Spesso Vittoria, vista la sua grande popolarità, è stata al centro dell’attenzione mediatica per via dei suoi amori. Nel 2019 era stato dichiarato da diversi giornali di gossip che la modella stesse frequentando il trapper Tony Effe (leader della Dark Polo Gang). Il loro amore sarebbe nato durante un viaggio nella Grande Mela del rapper, città dove Vittoria risiede in quanto ottimo punto di appoggio per il suo lavoro.

La coppia si è tuttavia lasciata verso la fine del 2019 e nel 2021 Vittoria Ceretti sembra aver ritrovato l’amore ed essere nuovamente impegnata sentimentalmente con il dj dei Tale of Us Matteo Milleri.