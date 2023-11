Venerdì 17 porta veramente sfortuna? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’origine di questa superstizione.

Venerdì 17 porta davvero sfortuna? L’origine della superstizione

Venerdì 17 è da molti considerato un giorno sfortunato, un giorno portatore di cattiva sorte. Durante questa giornata sono tanti i gesti scaramantici dei più superstiziosi, c’è anche chi evita di prendere appuntamenti importanti durante questa data o altri addirittura decidono di passare l’intera giornata chiusi tra le mura di casa. Ma perché? Qual è l’origine di questa superstizione? Innanzitutto venerdì 17 vedrebbe unirsi due elementi considerati “sfortunati”: il primo è il numero 17, che di solito viene associato alla cattiva sorte, e il venerdì, che viene associato al Venerdì Santo, ovvero il giorno della morte di Gesù. Tornando però un attimo al numero 17, per quale motivo è considerato un numero sfortunato? Uno dei motivi risale all’antica Grecia, pensate che all’epoca il numero 17 era aborrito dai seguaci di Pitagora, poiché esso si trova tra i numeri 16 e 18, considerati numeri perfetti nella loro rappresentazione di quadrilateri (4×4 e 3×6). In latino, inoltre, il numero 17 si scrive XVII che, anagrammato, diviene VIXI, la cui traduzione significa “vissi“, ovvero “ora sono morto“. Un altro motivo invece risale ai tempi dell’antica Roma, quando ci fu la sanguinosa battaglia di Teutoburgo, combattuta tra i romani e i germani, nella quale vennero abbattute tre legioni, la 17, la 18 e la 19. Da quel momento nessuno di quei tre numeri venne più usato per nessuna legione. Insomma l’insieme di tutti questi motivi avrebbe portato ad attribuire quindi al numero 17 la sfortuna che, unito al venerdì, giorno, come detto in precedenza, della morte di Gesù, diventa secondo la superstizione popolare una data davvero negativa. Va detto che il numero 17 è considerato un numero sfortunato più che altro nel nostro Paese, in altri posti sono altri i numeri considerati portatori di cattiva sorte. Vediamo adesso insieme di quali numeri si tratta.

Gli altri numeri considerati sfortunati nel mondo

Come abbiamo appena visto, in Italia il numero 17 è considerato portatore di sfortuna, quando poi si unisce al venerdì ecco che per molti è considerata una data davvero negativa. Ovviamente si tratta di superstizioni, alle quali ognuno è libero di credere oppure no. Ma, nel resto del mondo quali sono i numeri considerati sfortunati? Scopriamoli insieme:

13 : in diversi Paesi, come quelli anglosassoni è il 13 il numero sfortunato poiché associato al numero di partecipanti all’Ultima Cena, dove il 13esimo è Giuda, colui che tradisce Gesù.

: in diversi Paesi, come quelli anglosassoni è il 13 il numero sfortunato poiché associato al numero di partecipanti all’Ultima Cena, dove il 13esimo è Giuda, colui che tradisce Gesù. 4 : in Giappone e in Cina è il numero quattro poiché si pronuncia SHI il cui suono ricorda il termine “morte”.

: in Giappone e in Cina è il numero quattro poiché si pronuncia SHI il cui suono ricorda il termine “morte”. 7 : in Thailandia e in Vietnam è il 7 poiché il settimo mese dell’anno è il mese dei fantasmi, dove l’inferno apre le porte ai morti.

: in Thailandia e in Vietnam è il 7 poiché il settimo mese dell’anno è il mese dei fantasmi, dove l’inferno apre le porte ai morti. 39: in Afghanistan è il 39 perché in lettere si scrive morda-gow ovvero mucca morta.

in Afghanistan è il 39 perché in lettere si scrive morda-gow ovvero mucca morta. 26: in India poiché diverse catastrofi naturali o attacchi terroristici sono avvenuti il giorno 26.

in India poiché diverse catastrofi naturali o attacchi terroristici sono avvenuti il giorno 26. 9: In Giappone è il 9 perché il suono ricorda la parola “tortura”

E voi, siete superstiziosi?

