Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i tagli capelli corti di tendenza in questo autunno 2024.

Tagli capelli corti: i trend di stagione

Spesso si pensa che la stagione dei capelli corti non sia l‘autunno ma bensì l’estate, quando con il caldo sicuramente si “soffre” meno con una chioma corta piuttosto che con una lunga. In realtà, anche durante le stagioni fredde i capelli corti sono di super tendenza, anzi l’eleganza ad esempio di un taglio corto abbinata a un cappotto cammello è davvero notevole. Quindi se avete voglia di un taglio corto, questa stagione è proprio perfetta per sperimentare! Dal mini bob al mullet, dal buzz cut al pixie, sono tanti i tagli corti di tendenza in questa stagione. Protagonista assoluta, come anche nei tagli medi e lunghi, è la frangia, tornata in auge lo lo scorso anno. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i tagli capelli corti di tendenza questo autunno 2024.

Tagli capelli corti: idee da copiare

Vediamo insieme quali sono i tagli capelli corti da copiare e di tendenza per questo autunno 2024:

Pixie Cut : uno dei tagli protagonisti di questa stagione. Quest’anno però è scalato e ridimensionato. I perimetri sono infatti più corti, sfrangiati e appunto scalati. Il nuovo taglio Pixie è inoltre mosso da alcune ciocche sfilate e baby hair ai lati.

: uno dei tagli protagonisti di questa stagione. Quest’anno però è scalato e ridimensionato. I perimetri sono infatti più corti, sfrangiati e appunto scalati. Il nuovo taglio Pixie è inoltre mosso da alcune ciocche sfilate e baby hair ai lati. Buzz Cut: si tratta di un taglio molto versatile e inoltre si adatta a qualsiasi tipo di chioma, da quella afro, a quella mossa fino a quella liscia. Questo autunno è di tendenza il Buzz Cut con sfumature accentuate.

si tratta di un taglio molto versatile e inoltre si adatta a qualsiasi tipo di chioma, da quella afro, a quella mossa fino a quella liscia. Questo autunno è di tendenza il Buzz Cut con sfumature accentuate. Bowl Cut: detto anche taglio a scodella, quest’anno diventa ancora più corto con però una mini frangia. Lo abbiamo visto ad esempio su Ingrid Bergman.

detto anche taglio a scodella, quest’anno diventa ancora più corto con però una mini frangia. Lo abbiamo visto ad esempio su Ingrid Bergman. Stile afro : per chi ha i capelli ricci, ecco che un taglio corto stile afro è la scelta perfetta per questo autunno 2024. Si va dal cortissimo al medio corto.

: per chi ha i capelli ricci, ecco che un taglio corto stile afro è la scelta perfetta per questo autunno 2024. Si va dal cortissimo al medio corto. Mini Blunt Bob : si tratta di un taglio netto, geometrico e corto, la cui lunghezza non supera la linea del mento ed è inoltre privo di scalature. Un taglio molto versatile che, tra l’altro, portava negli anni Novanta Victoria Beckham.

: si tratta di un taglio netto, geometrico e corto, la cui lunghezza non supera la linea del mento ed è inoltre privo di scalature. Un taglio molto versatile che, tra l’altro, portava negli anni Novanta Victoria Beckham. Frangia : come abbiamo detto in precedenza, la frangia è protagonista anche per i tagli corti, che sia corta, piena o a tendina, è sicuramente l’elemento in più per rendere ancora più chic il nostro hair look.

: come abbiamo detto in precedenza, la frangia è protagonista anche per i tagli corti, che sia corta, piena o a tendina, è sicuramente l’elemento in più per rendere ancora più chic il nostro hair look. Mullet: si tratta di un taglio sfilato, corto nella parte alta e frontale e più lunga sulla nuca. Taglio che ha conquistato tantissime celebrities.

Tagli capelli corti: i colori di tendenza questa stagione

Dopo aver visto quelli che sono i tagli capelli corti di tendenza questo autunno 2024, vediamo su quali colori puntare: