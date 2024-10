L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 per ogni segno zodiacale

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2024

Questa settimana avremo il Sole nel segno zodiacale dello Scorpione, che porterà novità interessanti in particolare per tutti i segni di Acqua. Ma vediamo adesso nel dettaglio l’oroscopo per la settimana dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 per tutti i segni zodiacali.

Ariete : settimana di alti e bassi. Dal punto di vista sentimentale la gelosia potrebbe creare diversi problemi all’interno della coppia, anche se comunque non mancheranno i momenti all’insegna del romanticismo. Sul lavoro occhio al troppo nervosismo.

: settimana di alti e bassi. Dal punto di vista sentimentale la gelosia potrebbe creare diversi problemi all’interno della coppia, anche se comunque non mancheranno i momenti all’insegna del romanticismo. Sul lavoro occhio al troppo nervosismo. Toro: settimana no dal punto di vista sentimentale, siete nervosi e ciò si ripercuoterà anche all’interno della coppia. Sul lavoro settimana non troppo positiva, gli imprevisti potrebbero infatti essere all’ordine del giorno. Sfruttate il weekend per riposare.

settimana no dal punto di vista sentimentale, siete nervosi e ciò si ripercuoterà anche all’interno della coppia. Sul lavoro settimana non troppo positiva, gli imprevisti potrebbero infatti essere all’ordine del giorno. Sfruttate il weekend per riposare. Gemelli : super settimana dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una proposta che potrebbe cambiare la vostra vita. In amore settimana tranquilla ma la passione non mancherà.

: super settimana dal punto di vista lavorativo, alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una proposta che potrebbe cambiare la vostra vita. In amore settimana tranquilla ma la passione non mancherà. Cancro : se sentimentalmente non sarà una settimana facile, litigi e discussioni saranno infatti presenti quasi ogni giorno, sul lavoro le cose andranno a gonfie vele, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

: se sentimentalmente non sarà una settimana facile, litigi e discussioni saranno infatti presenti quasi ogni giorno, sul lavoro le cose andranno a gonfie vele, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Leone : che settimana! La passione sarà alle stelle, vivrete momenti davvero magici e indimenticabili con chi amate. Anche per i single possibili incontri in vista. Sul lavoro tutto nella norma, state attenti però alle spese.

: che settimana! La passione sarà alle stelle, vivrete momenti davvero magici e indimenticabili con chi amate. Anche per i single possibili incontri in vista. Sul lavoro tutto nella norma, state attenti però alle spese. Vergine : super settimana soprattutto per i single che potrebbero incontrare qualcuno di davvero molto speciale. Sul lavoro non mancheranno gli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere positivamente.

: super settimana soprattutto per i single che potrebbero incontrare qualcuno di davvero molto speciale. Sul lavoro non mancheranno gli imprevisti ma nulla che non riuscirete a risolvere positivamente. Bilancia : settimana difficile da ogni punti di vista. In amore le cose non vanno bene, alcuni di voi arriveranno alla sofferta decisione di chiudere la storia. Anche sul lavoro i problemi non mancheranno, cercate, quando potete, di fare attività che vi piacciono per distrarvi.

: settimana difficile da ogni punti di vista. In amore le cose non vanno bene, alcuni di voi arriveranno alla sofferta decisione di chiudere la storia. Anche sul lavoro i problemi non mancheranno, cercate, quando potete, di fare attività che vi piacciono per distrarvi. Scorpione: ottime notizie in ambito sentimentale per chi è single, potreste infatti incontrare qualcuno di davvero speciale, un vero e proprio colpo di fulmine! Sul lavoro settimana positiva, fatta di grandi soddisfazioni personali.

ottime notizie in ambito sentimentale per chi è single, potreste infatti incontrare qualcuno di davvero speciale, un vero e proprio colpo di fulmine! Sul lavoro settimana positiva, fatta di grandi soddisfazioni personali. Sagittario : settimana di alti e bassi, in amore si alterneranno momenti carichi di passione e romanticismo ad altri meno piacevoli, fatti di litigi e discussioni. Sul lavoro occhio alle discussioni con i colleghi.

: settimana di alti e bassi, in amore si alterneranno momenti carichi di passione e romanticismo ad altri meno piacevoli, fatti di litigi e discussioni. Sul lavoro occhio alle discussioni con i colleghi. Capricorno: settimana positiva, sia in amore sia sul lavoro. Non mancheranno le soddisfazioni personali e, per i single, potrebbero esserci diverse occasioni per conoscere persone nuove. Quindi, uscite di casa!

settimana positiva, sia in amore sia sul lavoro. Non mancheranno le soddisfazioni personali e, per i single, potrebbero esserci diverse occasioni per conoscere persone nuove. Quindi, uscite di casa! Acquario : settimana non particolarmente fortunata, problemi e contrattempi potrebbero infatti essere all’ordine del giorno. Avete bisogno di riposo e di ricaricare le energie. Consigliato un weekend alle terme o in una spa.

: settimana non particolarmente fortunata, problemi e contrattempi potrebbero infatti essere all’ordine del giorno. Avete bisogno di riposo e di ricaricare le energie. Consigliato un weekend alle terme o in una spa. Pesci: settimana positiva in amore, le stelle sono con voi, siete davvero irresistibili! Sul lavoro qualche contrattempo e qualche imprevisto di troppo, ma alla fine ne uscirete vincitori.

L’oroscopo della settimana, le previsioni dal 28 ottobre al 3 novembre 2024: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati nella settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre 2024 sono Leone, Scorpione e Capricorno. I meno fortunati sono invece Toro, Bilancia e Acquario.