Maria Luisa Jacobelli, giornalista sportiva, modella, ed ex tentatrice dell’edizione 2020 di Temptation Island.

Chi è Maria Luisa Jacobelli

Maria Luisa Jacobelli è nata il 23 Gennaio 1992 a Napoli ed è la figlia del noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport.

Cresciuta a suon di pane e sport, si è facilmente appassionata al mestiere del suo adorato papà e nel 2017 inizia a lavorare nel mondo del giornalismo sportivo collaborando al programma Direttacalcio di Topcalcio24 e QSVS di Telelombardia. Nel 2018 partecipa a Calcio&Mercato di Rai 2 e Rai Sport, nel 2019 invece collabora con Quelli che….la serie B su Rai 2. Maria Luisa nel suo tempo libero ama pratica fitness e yoga.

La passione per il calcio

In un’intervista rilasciata a Twikie.it, la giovane Jacobelli ha raccontato com’è nata la sua passione per il calcio.

“Sin da bambina a casa mia si parlava sempre e solo di calcio e quasi tutte le domeniche con mio fratello e mio padre andavamo allo stadio. Mi sono appassionata facilmente al calcio e al lavoro di mio padre. Guardavo molte partite alla tv. La passione per il giornalismo è nel mio dna, ho studiato e mi sono preparata. Mi occupo principalmente di calciomercato così piano piano sono entrata in questo fantastico mondo professionale che adoro tantissimo”.

Maria Luisa non rinuncerebbe mai a tre cose: la famiglia, le amiche e il calcio.

Nel tempo libero, la figlia di Jacobelli ama stare in compagnia delle sue migliori amiche e viaggiare. Cosa si aspetta dal futuro? Vorrebbe condurre un programma radiofonico ed un altro format simile a Calciomercato.

Temptation Island 2020

Nel 2020 ha partecipato come tentatrice al programma di Maria De Filippi e si è mostrata vicina a Ciavy, il fidanzato di Valeria.

Calendario For Men Magazine 2022

Il 6 dicembre è uscito il calendario di Maria Luisa Jacobelli per For Men Magazine: 14 scatti inediti e sensuali della giornalista. Intervistata da Radio Deejay ha parlato del calendario e di come abbia comunicato la notizia al padre.

L’ho detto soltanto tre giorni fa a mio padre. Come l’ha presa? Ci sono stati momenti migliori… Inizialmente sul set ero in imbarazzo, ma alla fine si tratta di uno shooting molto professionale ed è andato tutto liscio. Siamo quasi nel 2022 e ogni donna deve sentirsi libera di fare quello che si sente. Nessuno può dirle cosa deve fare o cosa avrebbe dovuto fare, questa cosa deve finire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marialuisa Jacobelli (@marialuisajacobellifan)

La vita sentimentale

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, siamo certi che in questo momento sia single. Sul suo profilo Instagram non c’è traccia di storie d’amore importanti, per cui non conosciamo l’identità di qualche fidanzato. Considerando la sua bellezza statuaria, immaginiamo che i corteggiatori non le manchino. È stata al centro del gossip per una presunta relazione con il calciatore del Paris Saint German, Kylian Mbappè. I due sarebbero stati pizzicati insieme nello stesso albergo di Parigi, però nessuno dei due ha confermato o smentito la news.