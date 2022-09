Valentina Ferragni sfoggia un look pazzesco alla settimana della moda di Parigi: abito pink e borsa dorata Balenciaga modello Hourglass da 5000€

La settimana della moda di Parigi è nel pieno del suo corso e la città si riempie di riflettori, passerelle e tantissima ispirazione, anche per tutte coloro che atterrano direttamente dall’Italia.

È infatti il caso di Valentina Ferragni che, insieme alla sorella Chiara, si sta trovando nella capitale per assistere alle sfilate, ma anche per lanciare vere e proprie tendenze: la borsa Balenciaga da lei indossata è infatti entrata nel mirino dei flash.

La borsa Balenciaga di Valentina Ferragni: quanto costa?

Parigi, la moda, le collezioni primavera-estate 2023 e la voglia di splendere; tutto, nella capitale francese, si riempie di lusso e ispirazione. Valentina Ferragni, influencer e designer di gioielli, si trova proprio lì, sì ad assistere le sfilate, ma anche a fare parlare di sé: avete notato la borsa che indossava al ristorante Gigi di Avenue Montaigne in occasione della cena con il team di Dior Beauty? La foto, postata da lei sul suo profilo Instagram, ha catturato l’attenzione di moltissime persone!

Si tratta di una borsa made by Balenciaga che pare essere a tutti gli effetti la borsa più preziosa di tutto l’autunno 2022.

Inutile dire che la foto postata da Ferragni le ha fatto guadagnare in un batter di ciglia quasi 20 mila like.

La borsa indossata dall’influencer è il modello Hourglass di Balenciaga, specchio di uno dei design più iconici del brand di Demna, direttore creativo della maison.

Valentina Ferragni opta per una versione completamente dorata e ricoperta di strass, abbinandola a un abito pink con dettagli cut out (altra tendenza).

Stando alle informazioni ricavate dal sito ufficiale del brand, la borsa Hourglass, nella versione scelta da Ferragni, ha un prezzo pari a 5000 €, ed è disponibile anche in rosso alla stessa cifra. Insomma, pare proprio che l’accessorio sfoggiato a Parigi sia un pezzo preziosissimo, capace di illuminare anche gli sfondi più bui, grazie alle applicazioni dorate che ne conferiscono la sua particolare ed elegante identità.

Come si abbina la borsa Balenciaga Hourglass di Valentina Ferragni?

L’accessorio scelto da Ferragni è importante, su questo non ci sono dubbi. L’influencer ha deciso di abbinarla a un outfit elegante, sensuale e colorato, conferendo al tutto un risultato che difficilmente passa inosservato ma, del resto, chi vuole rimanere nell’ombra durante la settimana della moda parigina?

Diversamente, se il modello Hourglass è quello che fa per voi, sappiate che abbinarlo può essere divertente ed è anche molto versatile. Infatti, la borsa Balenciaga citata, può essere abbinata a outfit decisamente più sobri e più semplici, rendendola dunque la protagonista assoluta dell’intero look.

La borsa dorata e super luminosa può sposarsi perfettamente con un jeans, una camicetta dai toni neutri (se bianca, tanto meglio), un blazer oversize (tendenza assoluta dell’autunno 2022) e un bel paio di stivali dal tacco alto o una décolleté: provare per credere!

Dipenderà molto dal mood in cui siete e che volete sfoggiare, ma una cosa è certa: con una Balenciaga Hourglass dorata, qualsiasi look decidiate di vestire, farete centro in una manciata di secondi e inizierete a splendere sin da subito.