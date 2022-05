Il desginer Demna Gvasalia, per la prima volta dal 2003, ha portato a New York la nuova collezione Primavera/Estate 2023 di Balenciaga. In occasione di questa sfilata alla Borsa di New York, il designer ha svelato la collaborazione Adidas x Balenciaga.

Demna Gvasalia annuncia la collaborazione tra Balanciaga e Adidas

Demna Gvasalia ha portato Balenciaga a New York per la prima volta dal 2003, quando il direttore creativo era Nicolas Ghesquière. La collezione Primavera/Estate 2023 di Balenciaga ha sfilato alla Borsa di New York City e durante questo importante evento è stata svelata anche l’attesissima collaborazione Adidas X Balenciaga. I pezzi sono stati messi in vendita immediatamente dopo la sfilata.

Il designer ha voluto creare qualcosa di davvero unico per questo importante evento, tanto che ha inviato a tutti gli ospiti degli inviti fatti a banconota da cento dollari, avvolti da un cinturino con il marchio Balenciaga, per comunicare tutti i dettagli e le informazioni della sfilata. Inoltre, ha fatto proiettare il logo dell’azienda su alcuni punti di riferimento di New York, come Madison Square Park, New York Public Library, Columbus Circle e Union Square.

Un modo per attirare ancora di più l’attenzione su questa sfilata.

La collezione Primavera/Estate 2023 firmata Balenciaga

La sfilata è stata davvero eccezionale. Le modelle hanno sfilato indossando maschere in lattice, con look in un mix di prêt-à-porter e abiti da sera. Lo spettacolo è stato diviso in tre parti diverse. La prima è “Garde-Robe”, che rappresenta materiali di lusso come seta, lana e gabardine. “In Balenciaga ci rivolgiamo a diversi tipi di clienti. Abbiamo già la parte streetwear, ispirata allo sport, e la parte Garde-Robe è davvero qualcosa di nuovo” ha spiegato Demna Gvasalia a GQ, parlando della nuova collezione. La seconda parte è stata dedicata a capi “extra-formall”, con abiti aderenti, smoking e trench di seta. Sono stati mostrati con un sottofondo speciale, ovvero “New York, New York”. Sotto le gonne in pelle e i maxi cappotti sono state indossate scarpe chunky. La terza parte è stata dedicata alla sorpresa più attesa: la collaborazione Adidas X Balenciaga.

Collaborazione Adidas X Balenciaga

Tutto in passerella è cambiato velocemente, per il momento più atteso, in cui è stata svelata la collaborazione Adidas X Balenciaga, composta da abbigliamento, calzature e accessori. Per l’occasione è stata creata una versione rielaborata dei loghi di Adidas Trefoil e Three Stripes, aggiornata con la scritta Balenciaga sulle felpe con cappuccio, track jacket, t-shirt e altri indumenti. Blazer oversize e pantaloni larghi presentano le tre strisce tipiche lungo braccia e gambe e lo stesso motivo è stato introdotto su canotte, shorts, bomber e altro. Per quanto riguarda le calzature, è stata presentata una versione Adidas delle Triple-S e delle Speed Trainer. Per gli accessori, la collaborazione ha proposto un berretto e una maschera da indossare sul viso. La collezione è disponibile per l’acquisto sul sito web, fino al 29 maggio.