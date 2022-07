Sul vaiolo delle scimmie, l’Italia viene collocata in zona rossa nella mappa dell’Ecdc, con i casi segnalati in tutti i paesi d’Europa che sono stati finora ben 10604. L’ultimo aggiornamento diffuso nella giornata del 21 luglio dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dice che il nostro paese è in zona rossa.

A spiegarlo la mappa, tristemente nota durante la pandemia Covid, utilizzata dall’Edcd per segnalare i Paesi più o meno a rischio.

Vaiolo delle scimmie, Italia in zona rossa

I dati sono evidenti: al 19 luglio l’Italia appare tutta colorata di rosso. Cosa significa? Che il nostro paese ha registrato tra i 100 e i 499 casi. Nello specifico l’Italia ne ha registrati e censiti in maniera ufficiale 374. Ci sono nazioni che si sono “meritate” addirittura il rosso scuro, con oltre 500 casi riportati.

Quali sono secondo l’Ecdc?

I paesi europei in rosso scuro

Spagna, Portogallo, Francia e Germania, rispettivamente con 2835, 515, 912 e 2033 casi, insieme ai Paesi Bassi (656). Situazione poco piacevole anche nel Regno Unito dove i contagi confermati sono 2115. Il dato è quello per cui la più parte dei casi identificati nell’area europea ha una età media di 31-40 anni (42%) e sono maschi (99,5%).