I fan più affezionati, quelli che ogni pomeriggio sono curiosi di sapere se Cupido ha fatto breccia nel cuore di qualche dama o dei loro cavalieri, potrebbero ricevere una bella sorpresa. Non ci sono ancora conferme, ma dalle prime indiscrezioni pare che Uomini e Donne finirà con qualche giorno di ritardo rispetto alla data prevista inizialmente.

Uomini e Donne, quando finisce il programma

Il 27 maggio è la data fissata per la fine di questa stagione di Uomini e Donne. Tuttavia, stando alle indiscrezioni diffuse tramite la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, fan del programma capitanato da Maria De Filippi, le puntate potrebbero proseguire e la messa in onda del gran finale potrebbe tardare.

“C’è la possibilità che Uomini e Donne prolunghi la messa in onda e quindi che non finisca più il 27 maggio”, si legge sulla pagina Instagram.

Le conferme per il momento non ci sono, ma i fan sperano di poter seguire il più a lungo possibile le avventure amorose di dame e cavalieri. La puntata finale potrebbe tardare persino in una settimana.