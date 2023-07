Chiara Ferragni ha lanciato una nuova manicure multicolor per unghie estive davvero pazzesche, che è già in tendenza. La palette scelta è neon e sta già spopolando.

Unghie estive 2023, la manicure multicolor di Chiara Ferragni è già tendenza

Chiara Ferragni sa sempre come conquistare i suoi follower, non solo nel mondo della moda ma anche nel mondo della nail art. L’influencer mostra sempre delle manicure davvero perfette, che dopo poco tempo sono già in tendenza. È sicuramente una regina dei trend e la sua ultima manicure, multicolor e vitaminica, è stata accolta con grande successo da tutti i suoi follower. Si tratta di una manicure davvero ideale per l’estate, piena di colori e di sfumature che non passano inosservate. Tra i tanti momenti dedicati al lavoro e quelli dedicati al relax e alla famiglia, Chiara Ferragni ha mostrato questa manicure che ha subito conquistato tutti, attirando l’attenzione, come spesso accade quando è lei a consigliare qualcosa. L’influencer ha scelto la palette neon, per un’esplosione di colori davvero meravigliosa.

Unghie estive 2023, la manicure multicolor: Chiara Ferragni punta ai colori neon

I suoi fan più fedeli hanno subito notato la manicure che Chiara Ferragni ha sfoggiato in un’occasione speciale, ovvero il concerto Love Mi che si è svolto a Milano, organizzato dal marito Fedez. L’influencer era presente come sempre, godendosi a pieno questa serata di beneficenza, senza rinunciare al suo stile. Non è passata inosservata la sua coloratissima manicure, piena di sfumature neon, realizzata dalla sua nail artist di fiducia, Isabella Franchi, che ha voluto condividere lo scatto delle unghie sfoggiare da Chiara Ferragni. Per le sue unghie sono stati usati tantissimi colori, come il rosso, il blu, il verde e l’arancione. Le sfumature hanno già conquistato tutti, entrando nella classifica delle manicure più richieste dell’estate. L’imprenditrice digitale ha seguito l’esempio di Hailey Bieber, che poche settimane fa ha dato il benvenuto all’estate con una manicure animalier. Le sue dragon nail sono diventate virali e a renderle ancora più amate sono state proprio le sfumature neon che si sono mescolate tra loro. Chiara Ferragni ha poi mostrato tutti i dettagli di questa sua manicure. Non è la prima volta che lancia una tendenza unghie, ci era riuscita già in passato con l’effetto marmo e le unghie effetto perlato, in stile lipgloss. Per quest’estate è arrivato il momento di osare, di dare libero sfogo alla creatività e di puntare tutto sui colori. I mesi estivi saranno davvero luminosi con queste sfumature neon che stanno letteralmente conquistando tutti. Dopo che Chiara Ferragni ha condiviso il risultato della sua manicure, questa è diventata una tendenza amatissima, proprio come è accaduto quando a sfoggiare le sue unghie è stata la moglie di Justin Bieber. Ora, per questa estate 2023, tutte punteranno sulla manicure multicolor, per un effetto vitaminico e pieno di energia.