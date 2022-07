Turista inglese disperso a Limone: l’uomo si era tuffato nelle acque del lago Garda per salvare il figlio di 14 anni. Sono in corso le ricerche da parte della Guardia Costiera.

Ricerche in corso a Limone. Sulla base delle notizie sinora diffuse, una famiglia di turisti inglesi che stava trascorrendo le vacanze a Riva stava facendo una gita sul lago del Garda a bordo di un motoscafo preso a noleggio quando si è consumata la tragedia. La famiglia era composta da padre, madre e due figli.

Durante la gita, il figlio 14enne si è sentito male in acqua intorno alle ore 15:30 di venerdì 22 luglio dopo essersi tuffato.

Il ragazzo è stato soccorso dal padre che è riuscito a riportare il figlio a galla e aiutarlo a risalire sul motoscafo. L’uomo, tuttavia, subito dopo, è affondato senza più riuscire a riemergere. Sul posto, si sono prontamente recati un elicottero del 112 e un’ambulanza. Il 112 è stato allertato dalla moglie del turista inglese.

Ricerche in corso: la nota della Guardia Costiera

Dopo aver ricevuto la segnalazione sull’uomo sprofondato nelle acque del Garda, la sala operativa della Guardia Costiera ha inviato in zona il GC B135 e il GC A58 con a bordo i sub del 1° Nucleo della Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto e il Gommone di spiagge sicure.

Le forze dispiegate dalla Guardia Costiera hanno cominciato a pattugliare le acque del Nord lago, coadiuvate anche dall’elicottero del 118 di Trento con a bordo il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Trento.

In merito alla scomparsa del turista inglese, è stata diramata una nota ufficiale che riporta quanto segue: “Al momento sono in atto le ricerche con due mezzi navali della Guardia Costiera, un mezzo navale dei Volontari dei vigili del fuoco di Riva del Garda e i Volontari del Garda stanno per raggiungere l’area per le ricerche di profondità”.