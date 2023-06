Chiara Ferragni ha cambiato di nuovo la sua manicure, inaugurando la stagione estiva con un’idea che sicuramente copieranno in tante. Le unghie perfette per la bella stagione, in tendenza nel 2023, sono multicolor e fluo.

Trend beauty, Chiara Ferragni lancia una nuova manicure multicolore: le unghie sono super cool

Chiara Ferragni è l’influencer più amata del momento, non solo perché ormai è un’imprenditrice davvero d’eccellenza, in grado di trasformare in oro tutto ciò che tocca, ma anche per le sue scelte si stile, che vengono sempre apprezzate dagli oltre 29 milioni di follower che la seguono sempre. Ultimamente, come abbiamo visto dalle sue stories su Instagram, ha partecipato al Love Mi, il concerto di beneficenza organizzato da suo marito Fedez, e ne ha approfittato per sfoggiare un outfit davvero molto rock, ideale per i festival e i concerti estivi. Forse non tutti hanno notato un dettaglio pop e multicolor nel suo look, ma i più attenti se ne sono resi conto, anche perché poi la stessa influencer ha mostrato questo dettaglio più da vicino. Stiamo parlando delle sue unghie. La manicure di Chiara Ferragni è già una meravigliosa tendenza per l’estate.

Chiara Ferragni, da perfetta influencer, si serve sempre dei social network per documentare ogni momento della sua quotidianità, concentrando l’attenzione dei follower soprattutto sui look che sceglie per ogni evento a cui partecipa. Nelle ultime ore, però, è stata anche la sua estetista di fiducia a mostrare un dettaglio inedito della sua immagine, ovvero la nuova manicure che è già diventata una tendenza per l’estate. Stiamo parlando di Isabella Franchi, ovvero @unghiedellamadonna, che durante il concerto Love Mi ha scattato una foto alle mani dell’influencer per mostrare la sua creazione. Si tratta di una manicure multicolor, all’insegna delle tinte fluo mixate l’una con l’altra, dal verde al rosso, passando anche per il viola e il celeste. Davvero perfette per l’estate.

Trend beauty, Chiara Ferragni lancia una nuova manicure multicolore: le unghie fluo sono il must dell’estate

L’estate è l’occasione perfetta per farsi travolgere completamente dai colori. Quando si parla di manicure non si fa eccezione, per questo con l’arrivo della bella stagione e delle giornate piene di sole, stanno trionfando le unghie dalle tinte fluo e multicolor. La manicure sfoggiata da Chiara Ferragni è davvero molto particolare ed è già stata apprezzata da moltissimi follower, che sicuramente si faranno ispirare. Ogni unghia è un mix di colori e sfumature, che si mischiano alla perfezione, a effetto neon. Il verde fluo è stato mescolato con il celeste, il fucsia è stato mescolato con il rosso fuoco, il rosa con l’arancione e il viola con il lilla. Le unghie sono diventate delle vere e proprie tavolozze di colori e sono davvero bellissime da vedere. Sicuramente molte donne si lasceranno ispirare da questa manicure, per dare un tocco di colore in più alla propria estate.