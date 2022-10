Diffusa la prima foto ufficiale che ritrae insieme Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Le immagini sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

Totti e Noemi Bocchi, diffusa la prima foto ufficiale della coppia

Per la prima volta, Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono mostrati in pubblico insieme e si sono lasciati fotografare dai paparazzi.

La nuova compagna del Capitano appare sorridente, con entrambe le braccia alzate e il cellulare in una mano mentre sta seduta accanto a Totti, finalmente alla luce del sole dopo mesi trascorsi in silenzio e nell’ombra. Accanto a Noemi, l’ex calciatore con un solo braccio sollevato e il telefono in mano. Anche il suo volto sembra meno teso e più rilassato. È questa la prima foto diffusa in anteprima dal settimanale Diva e Donna che verrà accompagnata anche da altre immagini.

La festa sorpresa: i figli di Ilary e Totti presenti

La scena è stata immortalata in occasione del 46esimo compleanno di Francesco Totti, festeggiato lo scorso 26 settembre con un giorno d’anticipo rispetto alla data di nascita reale del Capitano.

Il party a sorpresa è stato organizzato proprio da Noemi all’Isola del Pescatore di Santa Severa. Il ristorante rappresenta un luogo importante per la neocoppia ma è anche lo stesso in cui Totti fece la proposta di matrimonio a Ilary Blasi con tanto di rose rosse e champagne e mega solitario.

Alla festa, oltre agli amici più intimi del Capitano, erano presenti anche i figli di Totti e Ilary. Si deduce, quindi, che Cristian, Chanel e Isabel abbiano già accolto Noemi come parte integrante della famiglia allargata.