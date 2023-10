Scopriamo insieme a cosa serve il topper per il materasso e quali sono i motivi principali per acquistarlo.

Scopriamo insieme a cosa serve il topper per il materasso e quali sono i motivi principali per acquistarlo. Tutte le informazioni utili da ottenere prima di procedere con l’acquisto di un supporto per materasso.

Topper, a cosa serve questo supporto per il materasso?

La scelta del materasso giusto è molto importante, perché consente di dormire bene. L’acquisto di un nuovo materasso richiede consapevolezza e anche un investimento di denaro non indifferente. Probabilmente è proprio questo il motivo per cui alcune persone decidono di rinunciare alle comodità, in modo da risparmiare. Il topper è un sottile materassino imbottito da collocare tra il materasso e il coprimaterasso, rivestito con tessuti pregiati, traspiranti e provino di una comoda imbottitura. Riesce a rendere la superficie d’appoggio del materasso più confortevole e adatta alle specifiche esigenze di riposo, migliorando la qualità del sonno. Il topper è igienico, ergonomico e con proprietà termoregolatrici e negli ultimi hanno ha ottenuto un grande successo.

Si tratta di un materassino imbottito in grado di correggere i difetti strutturali del letto singolo, matrimoniale o da una piazza e mezza. Si posiziona sopra al materasso con lo scopo di eliminare gli avvallamenti, migliorare la consistenza e il comfort del materasso. Riesce ad accogliere i cambi di posizione durante il sonno, alleviando i dolori alla zona lombare ed evitando i problemi di circolazione e intorpidimento causati dalla scelta di un materasso rigido. È realizzato con materiali anallergici e traspiranti che trattengono il calore, impedendo all’umidità di raggiungere il materasso, e può essere comodamente lavato in lavatrice. È senza dubbio una buona soluzione economica per allungare la durata del materasso e proteggerlo da macchie.

Topper, supporto per materasso: 5 motivi per sceglierlo

Le tipologie di topper tra cui poter scegliere sono tante, con tutte le funzionalità e i pregi che si possono adattare alle esigenze delle persone.

I cinque motivi per scegliere di acquistare un topper sono:

Aumenta il comfort del materasso : con gli anni anche i migliori letti possono perdere le loro caratteristiche naturali, diminuendo la capacità di sostegno. Il topper è una valida soluzione per chi non può sostituire il materasso e desidera usarlo ancora per un po’ di tempo;

: con gli anni anche i migliori letti possono perdere le loro caratteristiche naturali, diminuendo la capacità di sostegno. Il topper è una valida soluzione per chi non può sostituire il materasso e desidera usarlo ancora per un po’ di tempo; Igiene : realizzato con materiali traspiranti e anallergici, può essere facilmente rimosso e lavato in lavatrice. Questo procedimento rende il letto molto più igienico;

: realizzato con materiali traspiranti e anallergici, può essere facilmente rimosso e lavato in lavatrice. Questo procedimento rende il letto molto più igienico; Può essere portato ovunque : è maneggevole, leggero e comodo da trasportare, per cui è possibile portarlo ovunque, anche in viaggio per preservare il vostro confort durante il sonno;

: è maneggevole, leggero e comodo da trasportare, per cui è possibile portarlo ovunque, anche in viaggio per preservare il vostro confort durante il sonno; Si adatta alle esigenze : non tutti hanno le stesse necessità, per questo esistono tante tipologie di materassi. Come fare, però, se i partner non sono d’accordo e hanno bisogni diversi? Basta adagiare sul materasso due topper per accontentare tutti;

: non tutti hanno le stesse necessità, per questo esistono tante tipologie di materassi. Come fare, però, se i partner non sono d’accordo e hanno bisogni diversi? Basta adagiare sul materasso due topper per accontentare tutti; Azione protettiva: realizzato con materiali antimacchia e idrorepellenti, riesce a preservare il materasso dallo sporco che potrebbe danneggiarlo.

