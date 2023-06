Tommaso Lella è uno dei tentatori di Temptation Island 2023. Ha avuto una carriera da calciatore ed è un grande appassionato della palestra e dell’attività fisica. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul tentatore.

Tommaso Lella: chi è il tentatore di Temptation Island? Instagram, palestra e bio dell’ex calciatore

La nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente iniziata, con la prima persona andata in onda lunedì 26 giugno 2023. Le coppie di fidanzati protagonisti sono state ufficialmente presentate e i telespettatori hanno anche iniziato a conoscere meglio i tentatori e le tentatrici. Tommaso Lella è pronto a mettere alla prova le fidanzate presenti nel villaggio, con il suo ruolo di tentatore. Tommaso Lella è un calciatore e personal trainer di 34 anni, originario di Pordenone. Il ragazzo non è molto conosciuto al pubblico, a quest’anno è stato scelto per partecipare a Temptation Island, per cui saprà farsi conoscere. Tommaso Lella è nato il 3 dicembre 1988 a Maniago, in provincia di Pordenone. In merito alla sua carriera cresce nella Sacilese, all’età di 18 anni passa al Sarone, dove ha giocato per due anni conquistando anche la promozione in Serie D. Viene poi acquistato dal Pordenone, dove gioca per tre anni per poi approdare nel 2016 in Serie C con la Giana Erminio e Lumezzane. Gioca per diversi anni ad alti livelli, fino al 2019. Al momento non è chiaro se la sua carriera da calciatore sia finita del tutto, ma quel che è certo è che possiede una palestra, la YouGym, che pubblicizza spesso sui suoi canali social e riguarda la sua grande passione per l’attività fisica.

Tommaso Lella: chi è il tentatore di Temptation Island? La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Tommaso Lella non ci sono tantissime informazioni. Tommaso Lella è particolarmente riservato, per cui non sono emersi molti dettagli sulla sua vita privata. Non si è al corrente neanche della sua situazione sentimentale, per cui non si sa se ha avuto particolari relazioni prima della partecipazione a Temptation Island. Per il momento sicuramente è single, per partecipare al programma di Maria De Filippi. Tommaso Lella ha un profilo Instagram seguito da oltre 47mila followers, con cui condivide prevalentemente una serie di video e foto che riguardano qualche momento della sua vita privata, qualche selfie, il suo amato cane, le sue gare di fitness e con cui pubblicizza la sua palestra. È riuscito a trasformare la sua passione per il fitness in un lavoro, aprendo la sua palestra personale, che spesso ama mostrare sul suo profilo Instagram. Ha anche una forte passione per gli animali. Quest’anno ha avuto la grande occasione di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, che sicuramente porterà maggiore visibilità.