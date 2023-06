Il reality dei sentimenti ha alzato il sipario. Temptation Island 2023 è cominciato lunedì 26 giugno con la messa in onda della prima puntata. Sono state presentate tutte le coppie partecipanti, così come i tentatori e le tentatrici: il viaggio è iniziato. Tra le fidanzate c’è anche Vittoria, compagna di Daniele, romana doc. Che cosa sappiamo su di lei?

Chi è Vittoria: anni, cognome e lavoro della fidanzata di Temptation Island 2023

Tra le fidanzate di Temptation Island 2023 c’è anche Vittoria. Classe 1991, nata e cresciuta a Roma, ha 32 anni. Nella capitale Vittoria lavora in un centro estetico di cui è anche direttrice. Non si conoscono molte altre informazioni su di lei e sulla sua vita privata. Rimane anche il mistero del cognome della fidanzata di Temptation Island 2023: Vittoria, infatti, non ha reso noto il suo cognome e proprio per tale motivo risulta piuttosto complesso riuscire a scovarla anche sui social media. Stando alle immagini viste durante la prima puntata del programma, pare che Vittoria non abbia tatuaggi, ma ha però un piercing al naso.

Sentimentalmente parlando, Vittoria è fidanzata con Daniele da 4 anni e i due convivono a Roma. La fidanzata e il compagno nel 2023 hanno deciso di partecipare al noto reality dei sentimenti ed è stato l’uomo a scrivere al programma: il motivo? Daniele si sente sotto pressione perché Vittoria vorrebbe avere un figlio, ma lui non pensa sia il momento e cerca di evitare il discorso. La prima puntata del reality ha mostrato al pubblico le incomprensioni della coppia e Vittoria, nel vedere i video del fidanzato, si è resa conto di alcuni aspetti che forse non aveva mai notato.

Vittoria, la fidanzata di Temptation Island 2023: i problemi con il compagno Daniele

Vittoria e Daniele sono una delle coppie partecipanti alla nuova edizione di Temptation Island 2023. È stato il fidanzato Daniele a scrivere al programma, perché da ormai un anno troppo sotto pressione da parte della donna. Vittoria, infatti, vorrebbe diventare madre e creare una famiglia, ma secondo Daniele non ci sarebbero i presupposti per un passo del genere, dato che i due si trovano spesso a litigare e a discutere pesantemente. Lei vorrebbe un figlio, ma lui non se la sente. Tra accuse a vicenda e pressioni non indifferenti, Vittoria e Daniele si trovano a un punto critico della loro relazione, tant’è che la stessa fidanzata ha raccontato davanti alle telecamere di non sopportare più certi lati del carattere di Daniele, definendolo anche “un po’ rozzo”. Lui, dal canto suo, si definisce sensibile, ma non si trova proprio allineato con la fidanzata sulla questione “figli”. Litigando sostanzialmente sempre, Daniele pensa che ci sia bisogno di una maggiore solidità del rapporto prima di compiere un passo così importante.

A Temptation Island 2023 i due si troveranno a fare i conti con i loro pensieri, le loro volontà e rifletteranno su quanto la loro relazione sia effettivamente sana e solida: usciranno insieme o usciranno separati? Non ci resta che seguire Temptation Island per scoprire come andrà a finire la loro avventura.