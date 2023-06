Rebecca Forzoni è una delle tentatrici della nuova edizione di Temptation Island 2023. Nonostante non sia un volto noto nel mondo dello spettacolo, molti la conoscono perché è un’influencer di grande successo, con un forte seguito.

Temptation Island 2023, tra le tentatrici spunta Rebecca Forzoni: chi è?

La nuova edizione di Temptation Island è ufficialmente iniziata e i telespettatori hanno potuto conoscere non solo le coppie protagoniste, ma anche tentatrici e tentatori che metteranno alla prova queste relazioni. Tra queste c’è anche la fiorentina Rebecca Forzoni, che ha 21 anni ed è originaria di Empoli. La giovane lavora come dipendente nel negozio di abbigliamento della madre ed è una grande amante della buona cucina. La tentatrice di Temptation Island ha molte passioni, tra cui cucinare e ballare. Su Instagram è molto conosciuta vanta un seguito di oltre 28mila follower, che sicuramente cresceranno dopo la sua partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante non sia una vera e propria vip, proprio come le altre tentatrici di questa edizione, può sicuramente vantare un po’ più di visibilità grazie al suo lavoro da influencer di grande successo.

Su Instagram posta moltissime foto provocanti e sensuali, spesso in costume sulle coste della Toscana, e anche durante momenti in discoteca. Non mancano foto e video dove indossa gli abiti del negozio della madre, Valentina Colangelo. La donna è titolare del punto vendita Baruffa, che si trova in Corso Matteotti a Fucecchio. Rebecca Forzoni sembra proprio una vera modella pronta a mostrare tutti gli abiti che vengono venduti nel negozio della madre.

Temptation Island 2023, Rebecca Forzoni: il ruolo dell’influencer

Rebecca Forzoni è entrata a far parte del cast della nuova edizione di Temptation Island in qualità di tentatrice. La giovane ha tante passioni, come la cucina e il ballo, e sicuramente mostrerà le sue doti da ballerina nella trasmissione. Su Instagram è molto conosciuta e ha avuto molto successo come influencer. Ora sta vivendo questa nuova emozionante avventura. La vedremo a Temptation Island, tutti i lunedì in prima serata su Canale 5, nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Il cast è formato da sette coppie di fidanzati pronti a mettere alla prova i loro sentimenti per svariati motivi. Trascorreranno separatamente 21 giorni in un meraviglioso resort della Sardegna. Le fidanzate trascorrono il tempo insieme a 14 tentatori, pronti a provocarle e metterle alla prova, mentre i fidanzati saranno in compagnia di 14 tentatrici, tra cui Rebecca Forzoni. Al termine del programma le coppie dovranno decidere se uscire insieme oppure separate. Rebecca, insieme alle altre tentatrici, dovrà mettere alla prova i fidanzati, aiutandoli a capire cosa provano veramente per le proprie fidanzate e se sono pronti a riprendere la loro vita da single oppure no.