Il taglio corto di Emma Marrone è il nuovo trend di Primavera

Il nuovo taglio sfoggiato dalla cantante Emma Marrone è il nuovo trend di questa Primavera 2022. Scopriamo qualcosa in più sul taglio corto più cool della cantante.

Il taglio corto di Emma Marrone è il nuovo trend

Il caschetto è uno dei tagli di capelli che non passerà mai di moda.

Per questa primavera il taglio corto diventa il taglio must del momento di cui non possiamo farne a meno. Come la moda quest’anno non ha potuto fare a meno degli anni ’90, anche l‘hair style ha voluto vivere questo revival degli anni ’90. Tra le varie pop star italiane che hanno deciso di abbracciare il caschetto corto, troviamo la cantante salentina Emma Marrone. La cantante ha sfoggiato questo caschetto corto molto cool e freschissimo, utile soprattutto per le temperature attuali.

Il caschetto di Emma Marrone è un taglio che arriva poco sotto le orecchie, in modo tale che le radici mantengano il volume e le lunghezze hanno un taglio pari. Dalle diverse foto che la cantante ha pubblicato sulla sua pagina social, il taglio è molto versatile dando la possibilità ad Emma di avere sempre uno styling diverso. Infatti alcune volte ha un caschetto liscissimo con la riga in centro, altre volte sfoggia una piega leggermente mossa, altre volte indossa una riga laterale e capelli lisci.

Il taglio Anni ’90 che tutte dovrebbero avere

Come abbiamo detto precedentemente, il caschetto è un taglio must che conserva il suo fascino sfrontato e sbarazzino e un po’ androgino. Questo taglio di capelli corti prende ispirazione dal caschetto di Natalie Imbruglia, cantante degli anni ’90. Da quel m0mento, questo taglio è stato copiato e diversificato in centinai di combinazioni. Nel 2022 è tornato ed è pronto a diventare la tendenza di questa Primavera-Estate 2022. Questo taglio si adatta bene a qualsiasi tipo di viso e a qualsiasi tipo di capello, permettendo di dare una ventata di aria nuova e fresca al nostro stile. Il taglio appare cortissimo sulla nuca, mettendo in evidenza la linea del collo e attirando l’attenzione sulla linea della mandibola. Le lunghezze inoltre non superano gli zigomi. Inoltre, come la stessa Emma suggerisce, questo taglio è molto versatile, dando la possibilità di cambiare look per ogni occasione e ogni momento. Sicuramente, se si vuole realizzare uno styling mosso è fondamentale l’utilizzo di una spuma mentre in caso di uso della piastra, invece, diventa indispensabile il termoprotettore, in modo da lisciare le ciocche e poter creare il ciuffo laterale.