Tra i tanti modelli a disposizione di auto elettriche si distinguono per eleganza e prestazioni i SUV elettrici. Scopriamo in questo articolo come scegliere il SUV migliore

Ormai lo sanno anche i muri: il mercato automobilistico va sempre più verso la sostenibilità, e per questo stanno prendendo sempre più piede le auto elettriche. Un mercato in continua espansione che, in questo 2023, sembra proprio voler spiccare il volo come mai prima d’ora. Tra i tanti modelli a disposizione si distinguono per eleganza e prestazioni i SUV elettrici. Scopriamo insieme le caratteristiche che non devono mancare se si sceglie di acquistare una o più di queste automobili.

Le caratteristiche di un SUV elettrico

Un SUV elettrico è caratterizzato da spazi interni confortevoli e potenze medio-alte. Sono automobili che si adattano alle esigenze di tutti: dalle donne, agli uomini fino alle famiglie con bambini.

Il SUV elettrico, rappresenta una soluzione economicamente conveniente, nonostante in fase di acquisto il prezzo possa sembrare consistente. Uno tra i tanti vantaggi rappresentati da questo veicolo risiede nelle spese del rifornimento tanto che, nel giro di non molti chilometri, vengono completamente ammortizzate e ti permettono di risparmiare.

Ma tra le caratteristiche da non sottovalutare c’è che sono veicoli che non producono gas di scarico e non immettono nell’ambiente CO2 e altri agenti inquinanti.

Un ottimo SUV elettrico è anche quello che può essere utilizzato nei grandi centri urbani e dove periodicamente si assiste a blocchi della circolazione imposti per contenere i livelli di inquinamento.

Non ovunque, ma in alcune città italiane i veicoli elettrici possono circolare liberamente nelle ZTL. Senza dimenticare che molti parcheggi, altrimenti a pagamento, per i SUV e le auto a batteria sono gratis.

Un’altra considerazione da fare prima dell’acquisto di un SUV elettrico è relativa al motore, che è in grado di garantire una grande riserva potenza.

Le tecnologie dei SUV elettrici

I SUV elettrici sono automobili di ultima generazione e per questo motivo sono da valutare anche le tecnologie che possiedono.

Devono avere, infatti, un motore reattivo che offra velocità ogni qualvolta lo si desideri e che permetta un’esperienza di guida fluida e agile.

Allo stesso tempo, devono avere un sistema che migliori le prestazioni e la sicurezza su qualunque terreno e con qualsiasi condizione meteo.

Da valutare, inoltre, è anche l’autonomia che offrono a livello di chilometraggio possibile con una sola ricarica e la quantità di opzioni di ricarica disponibili.

Vale la pena che abbiano anche un sistema di assistenza alla frenata in caso di emergenza e la possibilità di essere sempre connessi. Parliamo della presenza di un ampio touchscreen, del riconoscimento vocale avanzato e della smartphone integration. Servizi che è necessario che siano incredibilmente veloci e intuitivi.

L’acquisto di un SUV elettrico vale quindi la pena, anche perché garantirà persino una piacevole guida silenziosa.