La piattaforma di reselling StockX sta avendo grande successo, soprattutto perché si basa sulla vendita di prodotti autentici e nuovi e si apre anche all’e-commerce per i negozianti che hanno stock invenduti. Come funziona il marketplace StockX e come vendere e acquistare prodotti.

Cos’è StockX

StockX è un marketplace online fondato nel 2016 negli Stati Uniti che funziona come un mercato azionario e si occupa della compravendita di svariati prodotti. All’inizio la piattaforma si occupava perlopiù di sneakers, occupandosi delle marche più famose, mentre oggi si è allargata anche ai vestiti, agli accessori di moda e all’elettronica di consumo. All’inizio il mercato era perlopiù quello degli Stati Uniti, poi man mano la startup ha coperto anche il mercato europeo fondando la sua sede londinese nel 2018 e traducendo in italiano la piattaforma nel 2019.

L’Italia è diventata fin da subito un mercato importante per StockX, piazzandosi al secondo posto per fatturato in Europa.

I numeri dell’azienda sono pazzeschi: ad oggi è valutata 2,8 miliardi di dollari e conta circa 200 milioni di visitatori. StockX ha avuto un grande sprint soprattutto nel 2020, e si auspica che questo trend positivo continui anche nel 2021. Ciò perché, trattandosi di una piattaforma di reselling, ha avuto un grande numero di compravendite di prodotti e stock invenduti anche da parte dei negozianti, trovatisi in difficoltà in seguito alla pandemia di Covid-19.

Marchi come Louis Vuitton, Nike, Adidas, Converse, Jordan, Supreme (quest’ultimo recentemente acquistato dalla VF Corporation) sono i più quotati della piattaforma.

StockX: come funziona

StockX funziona come un mercato azionario, nel quale vi sono Offerte e Proposte degli utenti per un certo prodotto. Per partecipare ad una compravendita su StockX bisogna tenere a mente alcune regole fondamentali imposte dalla piattaforma. Un articolo messo in vendita deve essere necessariamente ‘legit‘ cioè autentico, non contraffatto e ‘deadstock‘ cioé nuovo, mai usato e compreso di accessori ed etichette originali. Il sistema di StockX provvederà ad effettuare quindi il controllo su questi importanti passaggi, definito ‘legit check‘.

Utilizzare StockX è semplice. Bisogna innanzitutto scaricare l’app o collegarsi da pc e configurare un proprio account personale, dando le nostre informazioni sui pagamenti, la fatturazione e la spedizione.

Acquistare

Per acquistare un articolo dobbiamo provvedere a cercarlo nella barra di ricerca. Una volta impostata la misura si aprono due possibili strade da percorrere: o si decide di cliccare su ‘Acquista subito‘ per acquistare il prodotto al costo deciso dal venditore, cioè la più bassa proposta, oppure si opta per un’offerta. In questo caso si può inserire un’offerta e stabilirne la validità: nel caso in cui il venditore accetterà l’offerta allora si procederà con l’acquisto.

Vendere

Se si vuole invece vendere un articolo su StockX, bisognerà comunque impostare la taglia e il modello del capo. Si potrà quindi vendere l’articolo subito, al prezzo della più alta offerta proposta da un acquirente, oppure scegliere di piazzare una proposta stabilendone i limiti temporali. In questo caso si dovrà aspettare che un utente accetti la proposta e quindi concluda l’acquisto.