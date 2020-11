Supreme verrà acquistato entro la fine dell’anno dalla VF Corporation. Il primo è uno dei marchi di streetwear più famosi, la seconda è una società che possiede altri brand che si occupano dello stesso settore moda, come The North Face, Vans, e Timberland.

Supreme acquistato dalla VF Corporation: i dettagli

La vendita conta ben 2,1 miliardi di dollari e verrà conclusa entro il 2020. James Jebbia continuerà a fare parte dell’azienda da lui fondata, la Supreme, appunto. Ma questa verrà assorbita da VF Corporation che acquisterà anche le quote che appartengono a Goode Partners e a Carlyle Group, società di asset management. L’obiettivo di VF Corporation è far aumentare le entrate di Supreme di almeno 500 milioni di dollari entro due anni.

Ma cos’è la VF Corporation? È presto detto. Si tratta di un’azienda di abbigliamento quotata nella Borsa di New York, considerata la più grande al mondo, per quanto riguarda lo streetwear. Oltre ai marchi più famosi già citati, anche molti altri brand fanno parte della VF Coproration. A breve si aggiungerà a loro anche Supreme, per una stretta collaborazione con Timberland, Vans e The North Face.

Supreme: origini e successo del brand

Le origini del marchio Supreme risalgono al 1994 in un negozio di Lafayette Street, a Manhattan. Quando l’imprenditore James Jebbia lo aprì, divenne un punto di riferimento per gli amanti dello skateboard, i così detti skater, anche per il fatto che al suo interno aveva una grande pista da skate. Lo stile proposto dal marchio faceva l’occhiolino alla cultura hip hop. Tutto tra magliette, sneakers, cappellini giacche sportive e felpe, reca il logo Supreme, rosso con la scritta bianca.

Il logo, è molto somigliante alle scritte con il font Futura Italic con cui l’artista Barbara Kruger, personalizzava le sue opere che denunciavano il consumismo. Uno strano scherzo del destino, forse voluto o forse no, se si pensa al grande successo riscosso dal marchio Supreme negli anni.

Successo a cui hanno anche contribuito famosissime star. Fedez e l’ormai famosissima influencer Chiara Ferragni, o meglio, I Ferragnez, per esempio hanno fatto conoscere il brand Supreme in Italia, dove dovrebbe aprire uno store in autunno. Il rapper ed imprenditore e l’imprenditrice digitale nostrani hanno contribuito alla sua diffusione forte della loro fama su Instagram, dove contano innumerevoli follower. Per non parlare poi dei diversi trapper vestiti dal marchio, anche loro seguitissimi da altrettanti ragazzini che ne imitano lo stile.