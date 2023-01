Kate Middleton ha scelto un look casual per passare un pomeriggio in famiglia: ai piedi un paio di stivaletti Blundstone, perfetti per questa stagione

Kate Middleton non è solo abiti chic e tacchi; la principessa del Galles è amante anche dello stile casual, come dimostra uno dei suoi ultimi outfit in compagnia della famiglia. Ad attirare maggiormente l’attenzione sono stati gli stivaletti scelti da Middleton: anche quando è casual, la principessa è in tendenza.

Kate Middleton: quanto costano gli stivaletti Blundstone

La principessa del Galles è stata paparazzata in compagnia dei figli e del marito William a Lapland, il parco a tema natalizio vicino ad Ascot. Per l’occasione Kate Middleton ha optato per un look meno elegante del solito ma comunque in perfetta tendenza di stagione, soprattutto per quanto riguarda le scarpe.

Cappotto marrone con cintura, berretto nero con pon pon, guanti neri in pelle e stivaletti Blundstone ai piedi: la combinazione perfetta per affrontare il freddo e per passare un piacevole pomeriggio in famiglia.

Gli stivaletti Blundstone sono disponibili in diversi modelli e colorazioni, il cui prezzo varia dai 199 € ai 220 € (sul sito ufficiale del brand).

Le scarpe scelte da Middleton sono un vero e proprio must have della stagione invernale e, se vi piace il modello, potreste approfittare dei saldi, già iniziati in diversi siti e negozi. Online, infatti, esistono molti siti rivenditori Blundstone e cercando con attenzione (Amazon ne è un esempio) troverete già diversi modelli in saldo.

Come indossare gli stivaletti di Kate Middleton: ispirazioni fashion

Sicuramente Kate Middleton può essere considerata la regina dello stile e della tendenza sempre e comunque. Non importa se si tratti di occasioni formali, eleganti ed extra chic, o se si tratti di situazioni informali e divertenti, la principessa del Galles ama essere in ordine anche nelle occasioni più casual.

Il suo ultimo look ne è la dimostrazione: gli stivaletti Blundstone, infatti, sono il modello più in tendenza della stagione fredda ed è riuscita ad abbinarli perfettamente, senza sbavature.

Comodi da indossare, di facile calzata (grazie all’elastico laterale e alle fettucce cucite sia sul fronte, sia sul retro) ed esteticamente appaganti, gli stivaletti Blundstone sono anche molto versatili. La stagione invernale offre infinite possibilità di abbinamento; provate a immaginarli con un bel paio di jeans skinny con risvolto a vita alta, maglioncino morbido dal collo alto, cappotto over e sciarpa giusta: poche mosse e un risultato ottimo.

Se invece siete amanti delle gonne e dei mini-dress, sappiate che gli stivaletti di Kate Middleton si abbinano perfettamente anche a look più sbarazzini e freschi. Provate ad abbinarli a una minigonna a pieghe (tendenza della stagione invernale) e un maglioncino in lana portato dentro, collant coprenti e un bel cappotto di lana: la tendenza non vi abbandonerà. Infine, ma non per importanza, il mini-dress: Kate Middleton ha scelto la comodità in toto, ma ciò non vi vieta di scegliere una sfumatura casual-chic. Gli stivali Blundstone si adattano perfettamente anche ad abiti corti e collant, magari per un aperitivo con le amiche o una passeggiata all’aria aperta.

La versatilità è la chiave della tendenza e Kate Middleton ce ne ha voluto dare la prova: non serve sempre essere eleganti per ottenere ottimi outfit; a volte bastano pochi accorgimenti e il risultato sarà comunque perfetto.