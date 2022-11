La moda ha parlato e per noi è ora di scoprire quali sono gli stivali in tendenza nell'inverno 2022-2023 per restare al passo con le tendenze.

Gli stivali sono tra le scarpe più amate per la stagione fredda, le tendenze per questo inverno sembrano rifarsi ai grandi classici. Ci sono diversi modelli da considerare e ognuno risulta adatto ad un preciso tipo di look. Tutti hanno però in comune l’altezza: sembra che il freddo abbia convinto tutti a coprirsi il più possibile, portandoci ad optare quasi sempre per stivali alti quasi al ginocchio o, certe volte, anche sopra di esso.

Grande la fantasia dei pattern, ci si può sbizzarrire e rendere lo stivale il capo più importante del proprio outfit. Dal pitonato in pelle nera di Gucci alla pelle bianca effetto coccodrillo di Paris Texas, per gli stivali dell’inverno 2022-2023 pare non ci siano limitazioni. Potete esprimervi al meglio con un look audace o con uno classico, più elegante o casual e comodo.

I modelli in tendenza per l’inverno 2022-2023

Impossibile sbagliare con un grande classico degli stivali: il modello di ispirazione Seventies. Alti, sotto al ginocchio e lineari possono essere adattati a ogni tipo di outfit. Disponibili moltissimi modelli e varianti, dalla suola bassa a quella con il tacco. Si tratta di un modello estremamente versatile, anche grazie ai mille colori in cui si presenta, motivo per cui può diventare anche un accessorio.

Per chi invece vuole osare di più ci sono gli stivali cuissardes, già conosciuti dallo scorso inverno ma ora sempre più amati e utilizzati.

Sono stivali al ginocchio – spesso lo superano anche – e possono essere un ottimo tocco per un outfit un po’ più elegante. Si possono abbinare sia a gonne e vestiti, lasciando scoperta solo una porzione di gamba, o con i jeans, per chi vuole essere comodo ma aggiungere un tocco in più. Sono disponibili vari modelli e colori, con tacco – tendenzialmente a spillo – o senza, ma presenterà sempre una forma a punta più o meno marcata.

Tornano sotto le luci dei riflettori anche gli stivali ispirati al Texas, i classici stivali da cowboy. Gli stivali in tendenza questo inverno, però, presentano tratti meno marcati. Il modello è apparentemente lo stesso ma tende verso lo stile minimal. Materiali più pregiati ma meno vistosi, decorazioni appena accennate, mentre il taglio che li definisce si addolcisce un po’ con delle curve meno accentuate.

Sempre seguendo lo stile minimal, per chi vuole essere alla moda ma anche comodo, una buona opzione sono gli stivali in gomma. Sembrerebbe una proposta un po’ fuori luogo, eppure, Chanel li ha proposti sulla sua passerella. Di diversi colori e con qualche decorazione, gli stivali “da pioggia” possono essere un’ottima soluzione per l’inverno, soprattutto durante gli interminabili giorni di pioggia che lo caratterizzano. Cosa c’è di meglio dell’essere asciutti e alla moda allo stesso tempo?

I trend che erano stati preannunciati in autunno 2022

Gli stivali più cool per questo inverno rispecchiano molto quelli della scorsa stagione. I modelli di stivali alti sono ancora in tendenza – come preannunciato in autunno -, pertanto, si possono indossare senza paura di essere unfashionable.

Il modello biker, invece, è un intramontabile classico che ha dominato questo autunno, affiancato dagli anfibi, ma come stivale invernale sta un po’ perdendo terreno. Sembra ci sia qualche comparsa, ma restano casi isolati, che non pare rispecchino del tutto le tendenze di questa stagione fredda. L’importante è tenerli bene e al sicuro perchè, come gli stivali di gomma, sicuro torneranno on the road (se non questo inverno sicuramente in primavera).