Di super tendenza ed extra chic: la stampa a pois è il vero trend moda del 2021 a cui non si può rinunciare.

Stampa a pois: tendenza 2021

La moda cambia, ma certe tendenze, costantemente, ritornano in voga: tra queste la stampa a pois.

Assolutamente senza tempo, evergreen, ha un che di elegante che riporta indietro nel tempo, senza però mai essere banale e noiosa. Nei decenni, le varie correnti di moda hanno interpretato in modo diverso questa fantasia, passando dai romanticissimi costumi degli anni Sessanta, alla sensualità estrema del burlesque degli anni Novanta.

I pois sono perfetti sia per capi d’abbigliamento che per accessori. Per evitare però l’esagerazione, il segreto è mixare: scegliere quindi fantasie monocolore da abbinare alla stampa pois.

Non solo la combo bianco-nero, ma nel 2021 a farla da padrone sono i capi super colorati, arricchiti da pois chiari e scuri.

Idee di look

La fantasia a pois è davvero versatile e con un pizzico di fantasia si possono realizzare moltissimi outfit diversi.

Per un guardaroba furbo, creato ad hoc per il proprio stile personale, un capo a pois non può mancare. Che sia esso un abito, un pantalone, una jumpsuit o una calzatura, sarà quel plus in più che risolleverà un outfit altrimenti troppo noioso o banale.

Osare è, come sempre, la parola chiave, facendo attenzione a non esagerare. Sobrietà, sì, ma sempre con stile.

Ecco quindi alcuni look da cui trarre ispirazione per indossare al meglio la stampa a pois e realizzare outfit diversi e super trendy, adatti davvero a ogni occasione.

Abiti

Non possono non essere citati per primi: gli abiti con stampa a pois sono quanto di più chic si possa desiderare, sia lunghi, corti che midi. Per un effetto retrò basterà indossare sui piedi delle Mary Jane, mentre se si vuole sdrammatizzare l’intero look, non resta che abbinare delle semplici sneakers.

Camicie

Per un colloquio di lavoro, una laurea a distanza, un meeting su Zoom, il capo perfetto è la camicia a stampa a pois. Perfetta con pantaloni a palazzo per una mise elegante, ma bellissima anche con dei jeans per un look casual. Per completare l’outfit, non resta che aggiungere un blazer come capospalla.

Jumpsuit

E che dire delle jumpsuit a fantasia con pois? Sono un capo estremamente versatile, perfetto per una semplice passeggiata, ma anche per un appuntamento importante. In estate possono essere indossate con dei sandali aperti o con degli zoccoli in legno.

Pantaloni

Una delle combinazioni più glamour di sempre: pantaloni a poi e t-shirt bianca. Spesso sottovalutati, i pantaloni a pois possono invece essere un capo fondamentale per costruire il proprio guardaroba personale. Per un look ispirato agli anni Novanta puntare anche sugli accessori, fra cui i più caratteristici sono gli orecchini a cerchio.

Scarpe

Le scarpe sono in grado di cambiare completamente un look. Con delle decollété o delle mules a pois il risultato sarà un outfit particolare ed elegante. Un completo a tinta unita farà uscire tutto il suo potenziale se abbinato alle scarpe a pois.