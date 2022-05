Le sopracciglia definiscono il nostro viso ed hanno su di esso un immenso potere, giocando un ruolo fondamentale sullo sguardo. Anche le sopracciglia subiscono il flusso delle tendenze.

Sopracciglia schiarite: un nuovo trend

Le sopracciglia fanno tendenza, ormai da qualche anno protagoniste della moda sono amate dalle celebrità. L’ultima novità arrivata quest’anno insieme alla primavera sono le bleached brows, le sopracciglia decolorate. Le sopracciglia schiarite sono una tendenza di ritorno erano già infatti in voga negli Anni ’60 e ‘70. Far sparire le sopracciglia significa mettere in evidenza il proprio viso, un gesto che richiede coraggio.

La decolorazione non è però paragonabile ad una rimozione totale delle sopracciglia. La schiaritura gioca un ruolo fondamentale sul viso creando un aspetto quasi marziano. Ma se negli anni ’90 la tecnica delle sopracciglia schiarite scolpiva lo sguardo di modelle e cantanti bionde, basta ricordare Madonna, oggi questa tecnica viene associata a chiome castane, brune e ramate. Chi vuole essere di tendenza per questa estate può recarsi in un centro specializzato, evitando però prodotti per capelli.

E’ possibile decidere quanto a lungo sfoggiare le sopracciglia decolorate per ritornare al colore originale basterà tingerle nuovamente.

L’inizio di una nuova era

Esistono dei kit di decolorazione fino agli step per cancellarle con il make-up, è possibile dunque sperimentare il trend Bleached Brows. Una volta le sopracciglia si decoloravano o si toglievano perché i peli sul viso venivano considerati antiestetici, oggi lo scopo non è rimuoverle ma schiarirle per creare un effetto di tendenza. Il senso estetico che le sopracciglia schiarite conferiscono ha un aspetto futuristico che stravolge completamente lo sguardo, indurendolo. Nel 2022 a consacrare le sopracciglia sono state le sfilate, basta ricordare Gigi e Bella Hadid che hanno sfoggiato sopracciglia sbiancate sulle passerelle di Versace. Le sorelle Kardashian hanno invece dimostrato che più i capelli sono scuri più il contrasto con le sopracciglia colorate è forte e l’effetto finale è sicuramente interessante.

Il metodo fai da te

Per schiarire le sopracciglia si può anche utilizzare lo schiarente per i baffetti se si prende la decisione di sperimentare questo nuovo look con il metodo fai da te. Bisogna però prestare molta attenzione ai minuti seguendo tranquillamente i tempi indicati dalle creme schiarenti, anche se le sopracciglia reagiscono diversamente rispetto ai peletti dei baffi, quindi non bisognerebbe mai superare il minuto, rischiano di diventare arancioni. Forse per questo è più consigliabile affidarsi ai parrucchieri. Rimane il fatto che le sopracciglia sono diventate una vera ossessione e sono importantissime per la riuscita di un bel look. Il volto viene influenzato tantissimo dalle sopracciglia per questo va prestata a loro molta attenzione anche quando ci trucchiamo. Le sopracciglia più piene rendono il viso più fresco ed armonioso, da notare è che sulla pelle scura le sopracciglia chiare si perdono un po’. Se comunque quest’estate si desidera essere alla moda vale la pena provare a schiarire le sopracciglia per assumere un aspetto nuovo ed alternativo, per un look tutto innovativo.