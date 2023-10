Le sneakers cargo di Balnciaga sono le scarpe che dovreste avere tutte per l’autunno 2023, e non solo. Un modello che richiama diversi elementi delle scarpe create in passato e che stanno diventando un vero must have per questa stagione.

Le sneakers cargo di Balenciaga sono le sneakers dell’autunno 2023 (e di sempre) da avere

Le nuove sneakers Cargo di Balenciaga sono state presentate durante la sfilata per la primavera estate 2024, ma sembrano essere già entrate in tendenza per questo autunno. Sono la prova che per Demna non esistono limiti quando si tratta delle dimensioni di una scarpa, come ha fatto notare GQ. Con una suola 3XL davvero incredibile, le nuove sneaker di Balenciaga richiamano non pochi elementi delle scarpe create in passato da Demna, dalle Track alle Triple S, unite ad alcuni nuovi dettagli tutti da scoprire, che hanno letteralmente conquistato tutti. Hanno un design davvero incredibile, in grado di ridefinire il concetto di sneaker chunky a cui il designer ha abituato i suoi fan nel corso degli ultimi anni. Le nuove sneakers Cargo di Balenciaga sono caratterizzate da una placchetta metallica con il logo inciso, il motivo 3B Sports inserito su ciascun lato riesce a donare alle scarpe un look retro che le fa assomigliare a scarpe che venivano indossate molti anni fa, ma che non passano mai di moda.

Sneakers Cargo di Balenciaga: le scarpe dalle dimensioni oversize

Se inizialmente le sneakers di Balenciaga sono diventate famose per le loro dimensioni esagerate, possiamo solo dire che le Cargo riescono addirittura a superare la definizione di oversize. Per dare un’idea più precisa a tutti, la scarpa è disponibile solo in un numero limitato di taglie, ovvero 37 e 40 da donna, 4a, 42 e 44 da uomo, con una calzata che richiede sicuramente qualche prova prima di riuscire a trovare la misura più adatta ai propri piedi. Queste nuove sneakers sono state mostrate per la prima volta durante la settimana della moda di Parigi e sono state messe in vendita in una quantità limitata di mille paia disponibili sul sito del brand e in alcuni store nel mondo. A differenza della versione che vedremo nei prossimi mesi, questa edizione limitata presenta alcuni dettagli in microfibra e mesh, oltre ad una colorazione in grigio, nero e giallo. Sono un vero e proprio pezzo da collezione. Fin dall’inizio della sua direzione creativa di Balenciaga, Demna ha creato sneakers davvero iconiche. Per riuscire ad acquistare le sneakers Cargo è il caso di fare in fretta, perché potrebbe essere già troppo tardi. I modelli disponibili, come abbiamo detto, sono limitati e bisogna decidere in fretta se si desidera sfoggiare durante l’autunno 2023 quelle che potrebbero essere le scarpe must have della stagione, e anche della prossima.



