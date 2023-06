Smalto trasparente: usi e quali sono i migliori

Avere mani e unghie perfette è un buon biglietto da visita, oltre a essere un segno di attenzione e di igiene. Per le proprie unghie, oltre a prodotti come i vari tipi di smalto, si ha bisogno di qualcosa che permetta di rinforzarle. Per questa ragione, lo smalto trasparente non deve mancare. Vediamo quale scegliere e le tipologie.

Smalto trasparente

Quando si tratta di curare le unghie in modo da averle più forti e ben salde e definite, la cosa migliore è affidarsi a uno smalto trasparente. Questo prodotto di bellezza noto anche come top coat permette appunto di dare alle unghie la giusta base coprente per poi mettere lo smalto vero e proprio della tonalità maggiormente gradita.

Una manicure ben fatta Infatti prevede ben quattro strati: la base, le due passate di colore e il top coat da realizzare con lo smalto trasparente. Questa base trasparente è molto importante in quanto permette di proteggere l’unghia e, proprio come il correttore, funge da primer, in modo da rendere la resa dello smalto molto più duratura.

In questo modo infatti si ha una superficie uniforme dell’unghia molto ben stesa in modo da donare il giusto risultato. Lo strato finale è poi con con lo smalto trasparente proprio perché dona i risultati migliori alle proprie unghie. In commercio si trovano poi vari tipi di top coat da usare: il gel che fornisce un effetto glossy e rimane anche per 10 giorni. Si trova poi la tipologia lucida che permette di rendere il colore maggiormente intense e vibranti e ha un’asciugatura rapida. Il top coat con brillantini invece permette di dare un tocco completamente diverso alle proprie unghie.

La fragilità delle proprie unghie è una condizione molto comune, per questa ragione uno smalto trasparente è sicuramente l’ideale per rinforzare le unghie e quindi avere delle mani perfette a ogni appuntamento.

Smalto trasparente: gli usi

Si compone innanzitutto di elementi assolutamente naturali, nutrienti e soprattutto rinvigorenti per le stesse unghie. Lo smalto di trasparente si può utilizzare su vari fronti dal momento che ha diversi benefici. Permette infatti di proteggere le unghie che sono scheggiate dagli urti e dagli agenti esterni e dall’altro lato invece dona una sede di nutrienti che sicuramente aiutano a renderla molto più resistente e forte.

Una soluzione come lo smalto trasparente è sicuramente indicata sia per coloro che hanno unghie che sono molto fragili, quindi si spezzano con facilità ma è anche adatta per coloro che invece vivono delle situazioni alquanto stressanti e cercano di rimediare a questa condizione mangiandosi le unghie o la punta delle dita.

Inoltre, questo prodotto di cosmesi svolge una serie di funzioni soprattutto estetiche. Innanzitutto funge da base per stendere poi lo smalto e realizzare quindi una buona manicure. Si può usare appunto come top coat, quindi come punto di partenza in modo da fissare lo smalto e mantenerlo lucido per tutto il tempo. Una terza funzione è quella di essere un ottimo rimedio contro l’onicofagia, quindi mangiarsi le unghie. In questo caso è consigliabile scegliere un prodotto che abbia un retrogusto alquanto spiacevole proprio per non invogliare a mangiarsi le unghie.

Smalto trasparente

Un prodotto di cosmesi disponibile in kit e varie offerte su Amazon dove basta cliccare l’immagine per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre migliori tipi di smalto trasparente per le unghie come base scelti tra i più belli dalle consumatrici.

1)Opi natural nail base

Si compone di due prodotti: un natural nail base coat e di un top coat, quindi un fissa smalto, molto resistente e di lunga durata. Una confezione da 15 ml che eprmette alle unghie di aderire nel modo migliore. Molto semplice da applicare e si asciuga in pochi secondi.



2)Una confezione che comprende ben 6 tipi di smalto in gel tutti trasparenti con la tonalità che varia a seconda degli strati applicati. Si mantiene fino a 21 giorni donando la giusta lucidità e compattezza dell’unghia. Non macchia e, per la polimerizzazione, si ha bisogno di una lampada UV o Led.

3)Essie smalto base coat indurente

Un kit che contiene uno smalto base coat indurent strong start insieme a un top coat dall’asciugatura rapida con componenti in biotina che rinforzano le unghie e combattono le sfaldature. La base coat è da usare prima dello smalto, mentre il top coat ha un finish brillante. Si applica molto velocemente e si asciuga in meno di un minuto.

