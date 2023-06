Skin cycling: come funziona il nuovo trattamento per la cura della pelle

La skincare è molto importante, non solo durante il giorno, ma anche la sera quando la pelle è stata esposta a diversi danni e fattori esterni. Per una pelle radiosa e morbida, è possibile optare per la skin cycling, un trattamento diviso in 4 fasi che dona i giusti benefici e proprietà. Scopriamo come funziona e quali prodotti applicare.

Skin cycling

Diventato molto noto e famoso sui social in particolare Instagram e TikTok dove ha cominciato a impazzare, lo skin cycling è un trattamento che si occupa della cura della pelle. Letteralmente, sta per ciclo della pelle, una sorta di programma e di schema che aiuta a prendersi cura dell’epidermide rispettando un preciso piano.

Si tratta dell’ultima tendenza della cosmesi per quanto riguarda la skincare e la beauty routine. Un trattamento, uno schema nato grazie a Whitney Bowe,una esperta in questo settore. Questo esperto di origine americana ha ideato, infatti, uno schema che permette di idratare e pulire la propria pelle in modo salutare senza troppi danni alla salute.

Si tratta di un vero e proprio protocollo suddiviso in 4 fasi molto distinte che si caratterizzano ognuna per prodotti diversi da applicare sulla pelle. Nella skin cycling bisogna alternare ogni volta prodotti diversi in modo da sfruttare tutti i principi attivi e nutrienti che possano rendere la pelle più sana e radiosa senza danni all’epidermide

I prodotti si basano su componenti quali acidi esfolianti o retinolo che hanno proprio il compito di aiutare la pelle. La cosa importante, in questo trattamento, è seguire attentamente le regole in modo da non irritare e arrossare la pelle

Skin cycling: le 4 fasi

Come già accennato in precedenza, lo skin cycling è un programma diviso in 4 fasi da applicare la sera, poco prima di andare a dormire in modo da avere la pelle riposata e rilassata per il giorno dopo. Un trattamento che parte dall’esfoliazione con una detersione nutriente e profonda della pelle in modo da idratare ed esfoliare.

La scelta dei vari prodotti esfolianti dipende molto dal tipo di pelle. Si può optare per acido glicolico od esfoliante e per terminare il trattamento, si consiglia una crema idratante protettiva. Per la seconda sera, si opta per prodotti a base di retinolo, una sostanza molto importante dal momento che protegge dall’invecchiamento e dai danni esterni della pelle.

Un prodotto da applicare da solo a cui prima va applicata una detersione. In caso di prodotti al retinolo, nello skin cycling, è possibile scegliere sia la formula in olio, siero o crema a seconda delle proprie preferenze. Le restanti fasi, ovvero la terza e la quarta, sono dedicate al riposo della pelle in modo che possa assorbire tutti principi attivi.

In questi due giorni bisogna idratare la pelle con prodotti a base di componenti naturali che siano nutrienti come la vitamina E, la camomilla, ma anche il tè verde in modo da riuscire a mantenere l’equilibrio idrolipidico. Sono ottime anche le maschere o i trattamenti in spray da spruzzare lungo la giornata.

Skin cycling: prodotti Amazon

Un trattamento di bellezza con prodotti specifici che è possibile trovare sul noto sito di Amazon con varie offerte vantaggiose. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. Qui alcuni dei prodotti per lo skin cycling da fare a casa scelti tra i più vantaggiosi e validi.

1)Siero al retinolo

Un siero da 60 ml al retinolo che protegge la pelle dall’invecchiamento e dai danni esterni. Un prodotto efficace che rende la pelle luminosa e radiosa. Si compone anche di antiossidanti naturali e nutrienti come tè verde e vitamina E. Naturale, vegano e privo di qualsiasi elemento nocivo o dannoso per la pelle.

2)Cerave crema idratante viso

Una confezione da 30 ml indicata per pelli secche e normali. Idrata e si caratterizza per un assorbimento rapido. Si compone di elementi che idratano e forniscono un’ottima barriera protettiva della pelle che appare liscia e morbida. Non ha effetto appiccicoso o unto.

3)L’Oréal Paris trattamento rigenerante midnight

Un trattamento da applicare poco prima di andare a dormire e indicato per la notte. La pelle appare liscia e idratata con una riduzione delle rughe in 4 settimane. Da applicare mattina e sera sul viso per ottimi risultati. Una formula che aiuta a stimolare il rinnovamento della pelle.

